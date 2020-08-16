高雄補選日媒也關注！陳其邁當選　「KMT硬不起」…NHK：看不到他們振作的徵兆

▲高雄市長補選陳其邁當選。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳亭伃／綜合報導

高雄15日舉行第三屆市長補選，由民進黨候選人陳其邁以67萬1804票當選，得票率將近7成，創下高雄選舉紀錄，拿下市長。對此不僅台灣媒體、民眾關注這場補選，日媒《NHK》、《讀賣新聞》等，也對於這場選戰做出評論，認為台灣親中的「國民黨」仍未脫離困境，甚至也無法在短時間內重生。

綜合日媒報導，自上屆大選後，多為分析原本親中的國民黨，節節衰敗，直至15日高雄市長補選，民進黨再度拿下極高的得票，《讀賣新聞》在報導中就提到，「民進黨候選人陳其邁、前行政院副院長以大幅差距當選」，指出國民黨主席江啟臣在喊著「改革」的帶領下，還是沒有得到選民的支持。

另，《產經新聞》的高雄補選的報導中更提到，這場補選因為韓國瑜原先當選高雄市長後，改變主意參選總統大選，引起選民的反感，加上親中立場較為明顯，最終輸了總統大選、又遭到高雄選民罷免，因此出現補選之戰。

而在《NHK》的報導中，提到民進黨半年多來因為顯著的防疫成果，因此得到民眾的支持，高雄市長之位「最終仍回到手中」，象徵人民對於蔡英文政府的支持跟信任；至於國民黨因為親中觀念無法被抹滅，因此「至今仍看不到重新振作的狀況」。

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