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存錢後生活更踏實　人妻分享「8種生活轉變」：很簡單也幸福

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，股市，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲原PO認為，自從開始存錢之後，生活更充實快樂。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

存錢是一種美德，在急需的時候可以拿出來救火，在最一開始存錢時，可能會覺得有點辛苦，但看著戶頭的錢漸漸變多時，便會越來越有成就感。一名網友有了存錢的習慣之後，覺得人生變得更踏實，生活中也有一些小小的變化，因此在臉書「存錢公社」上，分享「8種存錢後感到快樂」的事蹟，「生活很簡單，也很幸福」。

1. 下廚煮飯
為了存錢開始自己煮三餐，每天都在想要煮什麼，因此找到做菜的樂趣，覺得研究食譜很快樂。

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2. 戒掉手搖飲，還可以順便減肥
為了存錢我戒掉手搖，只喝白開水，連茶包都不喝只喝茶葉，也不再買零食，也因此我的體脂掉了6%，體重掉了5公斤來到4字頭，回到少女時代的體重，身材變好，隨便穿都好看，也就不用買新衣服(再省一筆)。

▲男性,下廚,做菜,關鍵,鑰匙。（圖／unsplash）

▲下廚煮飯找到做菜的樂趣（圖／unsplash）

3. 懂得斷捨離
為了存錢我開始極簡生活斷捨離，家裡不再囤積無用的東西，窗明几淨心情就好，以前常常看朋友po文買奢侈品都會羨慕，現在都不會，覺得自己的生活很簡單很幸福。

4. 意外發現許多免費景點
為了存錢都帶小孩去不用錢的景點，意外發現很多免費的景點都很美，公園海邊就非常好玩了。

5. 學知識
為了存錢都帶著孩子去圖書館借書，反而看了更多的書，學到更多知識。

6. 戒掉宵夜，身體更健康
為了存錢戒掉宵夜開始跟著孩子早睡早起，十點睡六點起床，身體變得好健康，以前有頭痛的毛病現在都消失了，也因為三餐都吃健康食物，以前有便秘問題，現在都暢通無阻，而且早起之後早晨多了好多自己的時間覺得很清閒。

▲▼手搖飲料,飲料,手搖杯,茶,珍珠奶茶,珍奶。（圖／pexels）

▲戒掉宵夜、飲料，身體更健康，也解決便秘的問題。（圖／pexels）

7. 以身作則
存錢的觀念無形中影響到孩子們，孩子的物慾也很低，不會要求要買玩具，會在現有的玩具裡發揮最大的創意。

8. 與另一半有共同努力的目標
跟另一半達成共識，每個月存薪水1/4(我們有房貸月繳23000元)兩人薪水加起來八萬多，年終獎金也全部存起來，目標明確從此不再為錢吵架。

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