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年薪只有33萬但準時下班　網曝有「這條件」：願意做一輩子

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▲▼工作,職場,女性。（圖／pixabay）

▲有網友提出，年薪只有33萬，但是工作輕鬆，願意做一輩子嗎？。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

多數人都十分嚮往薪水優渥的工作，希望可以達到財富自由的目標，但工作壓力也相對的比較高，因此有網友好奇，如果是做一份輕鬆的工作，準時下班不需要加班，但是年薪僅有33萬元，薪資不會隨著年資調整，「這樣的工作，會有人願意做一輩子嗎？」

原PO在PTT發文詢問，如果年薪只有33萬元，換算下來平均一個月2萬7000元，且不會隨著年資而調升薪資，未來幾年薪資也差不多在這個區間，「但是工作內容非常輕鬆，準時上下班，而且不需要加班，公司規模夠大，不用擔心倒閉的問題，這樣的工作有人願意做一輩子嗎？」

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▲▼咖啡,工作。（圖／pixabay）

▲多數人認為，如果有其他副業，願意接受這樣的工作。（示意圖／pixabay）

貼文發出後，網友們紛紛在底下留言表示，「本身有房且存款有一定程度，我覺得ok」、「人生只有一次，不太想當廢物」、「政府都可能會倒，沒什麼大到不會倒的公司」、「家裡有留資產的話我覺得可以」、「很多職業媽媽就是這樣的輕鬆工作，家裡也能顧」。也有網友指出，薪資低的工作其實沒有很輕鬆，「問題是很多低薪不輕鬆」、「清潔工很累ㄟ哪裡輕鬆」、「為什麼我看到的低薪工作都很辛苦」。

其中多數網友們認為，可以當兼職或是副業做，「一般穩領薪，一邊可以開發副業」、「除非上班時間可以經營自己副業」、「如果有經營其他副業可以」、「下班可以去兼差，還不錯」、「要搞副業」、「上班可以接案做副業ok」、「再兼職或做其他自己喜歡的事」。

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