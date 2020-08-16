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二戰強徵非法勞工！日本不滿韓法院「賠償判決」：南韓應提具體方案

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▲▼日本外務省高層針對文在寅談話表示，韓政府應提出具體解決方案。（圖／達志影像）

▲日本外務省高層針對文在寅談話表示，韓政府應提出具體解決方案。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅15日出席首爾東大門設計廣場光復節紀念典禮，表示尊重大法院（最高法院）對於日軍二戰朝鮮非法徵用勞工之判決，向日本政府喊話，以隨時做好雙方促膝長談的準備。對此，有日本政府高層表示，南韓政府應先提出具體的解決方案。

根據日媒《讀賣新聞》16日報導，某不具名的日本政府高層針對文在寅的談話表示，「南韓雖已擺出願意協商的姿態，但在強迫日本政府做出讓步上，其（文在寅政府）立場卻始終如一。」

日本外務省某高層指出，「若認為雙方展開溝通很重要，那就必須提出能具體解決（爭端）的方案。」

《讀賣新聞》在報導中評論，認為文在寅根本未做出任何改變，「在慰安婦議題上，文在寅政府不斷擺出『受害者中心主義』姿態，這對改善日韓關係而言，根本無法找出共識。」

據悉，文在寅15日在光復節典禮談話中表示，南韓政府目前仍與日本政府協商，構想出能讓被害者（指慰安婦、日軍二戰朝鮮非法徵用勞工等）們滿意的解決方案，深信韓日兩國政府在尊重人權議題上做出努力，可望成為雙方溝通的橋梁。

南韓大法院2018年判決，雖韓日兩國政府1965年已簽署《請求權協定》，但4名遭日本非法強制徵用的朝鮮籍勞工，仍保有向日本企業請求損害賠償的個人請求權；然而日本政府確認為，該判決違反1965年簽署的協定，要求南韓政府提出解決方案。

根據《韓聯社》，為取得損害賠償債權，南韓原告已獲大法院許可，然若將被告的日本新日鐵住金鋼鐵公司（現為日本製鐵公司）在南韓的資產全數強制轉換為現金，則日本政府勢必採取報復措施，包括加徵南韓關稅、中斷日本金融機關對南韓企業貸款等。

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