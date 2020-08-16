南韓防疫再失控！「教會群聚」單日增279例　牧師號召萬人上街：總統下台

▲牧師全光焄違反隔離規定，號召數萬人上街示威。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近幾日南韓疫情卻再度因教會群聚感染而不受控！單日新增確診數連續2天飆破100人，甚至今（16）日更新增了279例確診，其中境內感染者佔267人。

南韓在新天地教會新冠肺炎（COVID-19）感染者在全國遍地開花後，靠著快速、大量的篩檢來即時揪出確診者，進而逐漸穩定疫情，之後以「K-防疫」名號自居，成為世界防疫的典範國；如今，可能再度面臨新一波流行高潮危機。

根據南韓防疫當局資料，14日新增103例、15日新增166例，然而到16日卻爆增至279人，創下5個月以來的歷史新高，已然接近3月初大邱、慶尚北道地區「新天地教會」疫情巔峰。

▲首爾市城北區教會已累積至少134名以上確診者。（圖／達志影像／美聯社）

其中首爾市城北區的「愛第一教會」、京畿道龍仁市的「我們第一教會」是病例激增的主因，截至昨（15）日下午2時各累積134、105人；而在「愛第一教會」擔任牧師的全光焄（전광훈）15日更是違反居家隔離規定，除在外趴趴走，甚至還率領保守派團體「自由連帶」，趁光復節連休號召數萬名民眾參與光化門示威集會，恐怕成防疫大破口，首爾市府預計將會對其以違反《傳染病防制法》提告。

而速食業「Lotteria」旗艦店、辦公室、校園、咖啡店等也再傳出接觸者受感染。

對於新增患者數激增，加上秋季即將來臨，加深了南韓防疫當局的擔憂，稍有不慎，可能會引起繼新天地教會以後，最具威脅的新一波流行高峰。

▲數萬名民眾前往光化門前示威，甚至未配戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》，中央災難安全對策本部宣布，16日0時起，首爾、京畿道的「社交距離防疫」由第1級提升至第2級，職業棒球與足球，不再開放觀眾入場觀賽，諸如酒店、自助餐廳、卡啦OK等高感染風險場所務必遵守戴口罩、入場名單控管，而學生最常出入的網咖也從19日晚間6時起被歸為高感染風險場所。

另外，若該市、郡、區出現大規模集體感染，則各級學校須調整為「遠距教學」；公務機關也須調整為「在家工作」。

截至16日0時為止（當地時間），南韓防疫當局16日上午10時共通報279例新增確診者，其中12例為海外感染，267例為境內感染。目前南韓共累計15318例確診、305例死亡。

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