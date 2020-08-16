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從小歪臉超自卑...23歲女孩華麗大蛻變！「瓜子臉」美照吸萬人點讚：真的好看

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▲▼ 歪臉女孩。（圖／央視新聞）

▲曾經的小秋被稱為「歪臉女孩」。（圖／央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

今年23歲的小秋來自遼寧省葫蘆島市一個小村莊，12歲時不幸患上偏頜畸形，一開始只是牙痛，但後來面部出現嚴重畸形，她也因長相而深深自卑，甚至因此無緣自己的教師夢，不過如今在好心人的關心幫助下，她完成美麗蛻變，向夢想進發。

▲▼ 歪臉女孩。（圖／央視新聞）

▲小秋的教師夢飽受挫折。（圖／央視新聞）

據《央視新聞》報導，小秋12歲時患上偏頜畸形，一開始只是牙痛，不久就出現了「歪臉」的症狀，腮幫連同下巴漸漸扭曲，面部出現嚴重畸形，日常的咀嚼和發音也受到很大影響。

禍不單行，2013年小秋的母親患癌去世，3年後父親也因車禍去世，然而不幸沒有擊垮她，2016年小秋如願考取了一所師範院校，之後以優異的成績從學校畢業。

但是因為長相，小秋的夢想屢屢受挫。按照相關規定，面部嚴重畸形不適宜從事教學崗位，小秋的教師資格證考不下來，此後多次求職也都不盡人意。

面對這些困難小秋沒有放棄，她在農村設立了義務輔導站，為留守兒童輔導功課。懂事的小秋讓鄉親們心疼，他們自發籌集了5萬元（人民幣）給她治病，但這一手術難度太高、風險太大，大部分醫生都不敢做，且費用對小秋來說也是天文數字。

▲▼ 歪臉女孩。（圖／央視新聞）

▲前後差異非常大。（圖／央視新聞）

一次偶然的機會下，全國道德模範郭明義聽說了小秋的事，當他確定小秋的情況可以通過手術改善後，馬上決定出資幫忙，並聯繫了有能力做手術的醫院。今年6月底，小秋接受了整形手術，目前已經度過手術恢復期，「以前挺怕別人看我的，出門一般都低著頭走路，現在可以抬著頭走路了，心裡很開闊很坦蕩。」

▲▼ 歪臉女孩。（圖／央視新聞）

▲網友紛紛誇讚小秋人美心美。（圖／央視新聞）

如今，小秋正一步步走向自己的夢想，她婉拒了來自北京、上海等地的招聘，「我要回山裡當教師，讓更多孩子走出去，我更希望能前往貧困地區義務支教，把收到的愛傳遞出去。」

網友們紛紛給小秋點讚，「 人美心更美」、「 名副其實最美教師」、「嗚嗚嗚真棒」、「哇塞 糾正過後真的好看哎」、「這樣的整形最有意義」。

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