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她衝浪慘被3米大白鯊撕咬！　老公跳上去「暴揍鯊魚頭」救回愛妻

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▲▼大白鯊。（圖／翻攝自pixabay）

▲澳洲一名35歲女子衝浪時遭大白鯊攻擊，她的丈夫不斷捶打鯊魚頭部，才讓鯊魚鬆口。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲新南威爾斯州昨（15）日發生一起驚險事件。35歲女子香特爾（Chantelle Doyle）與老公馬克（Mark Rapley）來到麥格理港（Port Macquarie）的雪莉海灘（Shelly Beach）衝浪，未料卻遭一隻身長2至3公尺的幼年大白鯊撕咬。丈夫見狀，衝上去不斷揮拳狂揍鯊魚的頭部，成功救回愛妻。

綜合《衛報》、《澳洲新聞》報導，香特爾在上午9時30分時遭到攻擊，馬克立刻跳到鯊魚身上，不斷捶打鯊魚頭部，最後終於讓鯊魚鬆口。他受訪時表示，自己只是做了每個人都會做的事情，「鯊魚就像被鎖在她腿上一樣。我就跳入水中。」

警方表示，女子的右腳小腿與大腿後方遭到嚴重咬傷，之後在其他衝浪者的幫助之下離開水中，送往麥格里港基地醫院（Port Macquarie Base Hospital），稍後轉往紐卡斯爾（Newcastle）約翰亨特醫院（John Hunter Hospital）接受手術，目前正在康復中，16日時情況穩定。

新州衝浪生命救援（Surf Life Saving NSW）首席執行長皮爾斯（Steven Pearce）回憶，「鯊魚不願放開她，附近一名衝浪者滑過去，跳到鯊魚身上，並開始打牠，要讓牠放開」。他也是一名衝浪愛好者，大讚此舉是「重大的勇敢行動」。

另一名目擊者傑德（Jed Toohey）說，如果馬克沒有冒著生命危險，前往救援，「鯊魚夠強壯，會把她（香特爾）拖到海裡」。

新州初級產業部表示，當局目前已經關閉雪莉海灘，全力追捕大白鯊。該州救護車服務的發言人說，這是過去幾個月以來北海岸第三起嚴重的鯊魚攻擊事件。

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