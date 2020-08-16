美國郵政署警告各州：數百萬張選票可能「來不及送回」計票

▲美國郵政署（USPS）警告，選民的郵寄選票可能無法及時完成、寄回。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國新冠肺炎疫情持續蔓延，各州致力推動郵寄投票（mail-in voting），甚至希望達到全面實施，以利防疫。但總統川普堅稱此舉將導致普遍的選民詐欺行為，13日更直接承認扣留美國郵政署（USPS）的紓困資金，阻止此事。美國郵政署如今警告各州，無法保證所有郵寄選票都能夠被及時送達、清點。

綜合《美國之音》、《美聯社》與《華盛頓郵報》報導，美國郵政署致信50州與華盛頓特區（Washington, D.C.）政府表示，根據現行的州法律，選民可能沒有足夠時間完成投票、按時寄回，並以存在「重大風險」來形容此事的可能性。

此消息一出，外界質疑，國內數百萬選民的投票權利遭剝奪的可能性提高。郵政署署長德喬伊（ Louis DeJoy）致信民主黨國會領袖表示，郵政署只是「要求民選官員與選民實際考慮郵寄體系如何運作，注意我們的寄送標準，以利提供選民充足時間，透過郵寄方式投票」。

德喬伊是忠誠共和黨員，他上任後，下令改變營運方式，限制加班時數，解決財務問題，但也導致全國郵件寄送延遲，外界早已指出，郵寄投票的問題更加因此更加複雜。

▲美國郵政署（USPS）移除西岸多地信箱惹議。（圖／路透）

美國數百萬人多年來以郵寄方式投票，2016年就有大約1/4選民藉此參與大選，各項研究與過去經驗都沒有發現廣泛、普遍的詐欺問題。

川普數月以來堅稱，郵寄投票將導致大選「被操控」、「有偏見」甚至成為「史上最大詐欺」，卻沒有提出任何證據。他13日受訪時自曝扣留美國郵政署（USPS）紓困資金，目的就是阻止此事。美國西半部地區也有選民反應，郵政總局的員工陸續撤離路邊的郵筒，質疑是不是為了妨礙郵寄投票。



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