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專訪／潛入PTT「股板」研究財經　高嘉瑜發現「民間高手」、「臥虎藏龍」

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▲▼專訪財委會委員高嘉瑜。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

為了讓自己成為「專業的財政委員會」委員，民進黨立委高嘉瑜接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，她最近也開始關心PTT股板、發現裡面有許多高手、臥虎藏龍，分析文都相當精彩，也引誘她也小試身手投、資優質的股票，也希望藉此可以獲利。

高嘉瑜表示，過去她都傻傻把錢放在銀行，最近開始關心PTT股板研究之外，也會得不少心得、小試身手買股票，她發現，股票投資不能隨波逐流，或者像她一樣生活忙碌的人不宜短期操作、不容易獲利賺錢。

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所以股票投資要找好的股、體質好，放著不動就會自然成長，就算不漲也不會虧太多，但也不用期待賺大錢，因為能賺大錢的飆股也可能藏有很大風險，像是生技股等，她認為買股票就是安穩投資，不要讓你太害怕而睡不著覺。

高嘉瑜研究股板發現，裡面有很多財經新聞，進一步了解年輕人關心什麼樣的財經與產業議題，以及對於股票和市場的看法，她也發現裡面有很多「民間高手」、「臥虎藏龍」對於產業生態和財經新聞會有他們的分析和看法，像是哪個企業有營運新聞時就有會有出貨文，覺得網友都還蠻聰明的，看看別人的想法她也可以增加知識、學習新知。

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