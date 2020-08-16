美國4州選票難準時回收　歐巴馬擔心川普「前所未有的舉動」會危害選舉正當性

▲歐巴馬擔心川普藉郵寄選票的限制，干預2020總統大選。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國郵政署（USPS）日前表示由於法律規定，部分州的選票可能無法在計票結束前送達，將影響計票結果。前總統歐巴馬（Barack Obama）擔心，民調遙遙落後民主黨籍候選人拜登的現任總統川普，故意屈服於郵政署的作業限制，可能使選舉結果傾向對他有利，因此拋出問題 ─ 要如何確保這次選舉的正當性？他藉此呼籲年輕選民站出來，才有機會改變美國社會。

2008年，民主黨籍政治戰略家普洛菲（David Plouffe）為歐巴馬打贏總統選戰，歐巴馬於本月美東時間周五（14日）登上前戰友的Podcast廣播節目，兩人針對2020總統大選的「郵寄投票」方式進行討論。

路透社報導，歐巴馬在節目中略略帶過民主黨內本身的分歧問題，並指出年輕選民是打敗川普的關鍵，但他認為郵寄投票有諸多缺陷，加上川普過去幾個月都在想盡辦法說服眾人，可能有選票詐欺或舞弊的情況發生，試圖延後此次的選舉，好讓自己和共和黨有更多時間追上大幅落後的民調，因此擔心川普會做出什麼難以預料的事情。

▲川普擋下民主黨在紓困法案中提出的郵政署撥款款項。（圖／路透）

「我最擔心的事情是，我們要如何保護選舉過程的正當性？我們怎麼確保每一張選民的票都算數？」歐巴馬表示，儘管共和黨多數都不贊同川普的延後選舉建議，近日也都不斷鼓勵民眾不要出席投票；然而川普主動同意、配合郵政署的作業限制，還是史上頭一遭，「我們看到的是當代政治史上特別的一幕，一個總統竟然積極鼓勵選民不要投票，對吧？」

郵政署此前指出，由於各州法律問題，至少有密西根、賓州、加州和華盛頓4州，有相當大的風險在選舉當天無法準時完成並將選票送回計票。日前參、眾兩院的民主黨人，想在新一輪經濟刺激法案中，加入一筆撥款給郵政署，卻遭川普鐵腕阻擋。

歐巴馬指出，「當我們大多數人都投票，尤其是年輕人，這個社會就會進步，而當我們不這麼做，投票的就剩下那些只對保護自己既有利益有興趣的人。」任內推動俗稱「歐巴馬健保」（Obamacare）的《患者保護與平價醫療法案》（PPACA），歐巴馬說民主黨內對於每一人都該擁有健保這個議題，已有團結共識，「所以好消息是，很多所謂民主黨內的分歧，我認為都不會對這次選舉造成太大影響。」