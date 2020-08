白宮國安會挺捷克參院議長訪台：開心看見美國兩個堅實夥伴互相合作

▲捷克參議院長維特齊(Miloš Vystrčil)將率團於月底訪台。(圖/翻攝自維特齊臉書)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電

美國國務卿蓬佩奧日前訪問捷克,期間公開發言挺捷克參議院議長維特齊訪問台灣。白宮國安會今天也推文表示,很開心看到美國兩個堅實夥伴互相合作,維特齊訪台將促進雙方合作。

捷克參院議長維特齊(Miloš Vystrčil)本月底將率領約90人代表團首次訪台,自稱「台灣迷」、2019年3月首次訪台的布拉格市長賀瑞普(Zdeněk Hřib)也將隨團訪問台灣。

▲美國國務卿蓬佩奧日前拜訪捷克。(圖/達志影像/美聯社)

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)12日在捷克參議院發表公開演說,提及已逝捷克前任參議院議長柯佳洛(Jaroslav Kubera)因為訪台計畫,受到中國駐捷克大使館威脅,並公開讚許維特齊訪台行程,稱讚他「做得好」。

白宮國安會今天也推文表示,很高興看到作為美國堅實夥伴的台灣與捷克互相合作,並彼此分享專業知識。

白宮國安會強調:「維特齊與賀瑞普的訪問,將能促進(台捷雙方)多領域合作,包括在衛生及貿易等最重要的其中兩個領域。」

Pleased to see our strong partners #Taiwan and the #CzechRepublic working together and sharing their expertise! @Vystrcil_Milos and @ZdenekHrib’s visit will promote cooperation in many areas, including two of the most important: health and trade.https://t.co/3hEb5IDamG