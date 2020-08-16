專訪／政府之責　高嘉瑜：年輕人不只當外送員、享受小確幸

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

民進黨立委高嘉瑜過去一直很關心年輕人、青年的議題，高嘉瑜接受《ETtoday新聞雲》專訪時提到，政府做的事情不是讓年輕人覺得去當個外送員、能夠賺錢享受小確幸就可以的，而是以積極的態度革新、推出有亮點的政策，讓年輕人覺得未來有希望、有更多動力去努力，跟著台灣一起成長才是正確的事情。

政府態度消極 汽機車貨物稅、高房價無法獲得根本解決

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高嘉瑜過去質詢時，常常關心的就是年輕人的議題，其中最受矚目的就是爭取調降汽機車貨物稅，她認為，課徵汽機車貨物稅陳年舊稅，也確實具有「奢侈稅」的意義，但是現在政府卻以「移動汙染源」、「造成空汙」理由課徵汽機車稅，實際是貨物稅相對容易課徵、稅收多，卻不願制定法規向企業課徵「能源稅」，慷人民之慨，去補貼企業應繳的稅，對小老百姓相當不公平。

高嘉瑜也關心房價的議題，她認為解決台灣房價的問題並非課徵囤房稅就能解決，像是台北市有推動第三戶以上非自住房屋稅至3.6%，但台北市的房價仍然高居不下，所以高嘉瑜認為，民眾更需要是都市更新，台北市有許多老房子沒有電梯設備、擁擠沒有停車位、沒有公共空間，但是政府、建商嫌麻煩不願都更、只想要找一塊地蓋新房子當作「社會住宅」最為簡單，導致取得土地成本愈來愈貴、房價飆得愈來愈高，愈來愈無法落實居住正義。

高嘉瑜認為，政府如果只想要挑簡單的事情做、不去面對複雜的「根本性、結構性議題」，態度又不積極，就會愈來愈不正義、不公平、年輕人愈來愈失望。

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者周宸亘攝）

金融業接連爆發弊端 應建置完善「吹哨者制度」

近期銀行接連爆發損失案件，像是華南永昌證券辦理權證短短一、兩個星期虧掉過去十多年的獲利，暴露出公股管理上的問題，導致無法發揮正常的功能。

遠航案讓遠航可以拿價值很低淡水八卦山爛尾樓作為擔保品，卻能夠貸到20多億元的貸款，並遭到檢調起訴。目前除了第一金、一銀前董事長廖燦昌請辭之外，政府到目前為止也沒有具體作為，讓遠航案發展至今尚未獲得真正的解決，讓高嘉瑜覺得，如果公股銀的「公司治理」都無法起到帶頭的作用，又如何能夠要求民營銀行落實。

近期接連金融業包含公銀、民營銀行都遭到爆料、質疑，讓高嘉瑜直呼「金融圈水很深」如果不是透過內部人爆料，皆不為外人所知，但金融業受到高度監理、管理民眾的資產，如果民眾對金融業不信任，金融體系甚至可能崩解，所以金融業公司治理應該要更高的標準。

高嘉瑜認為「建立完善吹哨者制度」非常重要，保護揭露者、讓揭露者知道政府可以作為後盾、提供保障，吹哨者不用擔心事後被秋後算帳，或者被資方另找事件懲處或無故解聘等，讓知情者更勇於揭露金融業的弊端，才能真正改善金融體系。

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者周宸亘攝）

政府應該有政策亮點 讓年輕人覺得有希望

近期國際變動相當劇烈，包含香港的震盪、國際開始對台灣半導體產業的重視，對於台灣而言都是很重要的轉型契機，高嘉瑜認為，若礙於政府的法規、態度消極，仍採「挑容易的事情做」、「不真正改革」改革的話，不論是對想回鄉投資發展、落葉歸根台商，或想要創業、創新的年輕人都「有志難伸」，且機會稍縱即逝。

高嘉瑜說，政府應該做的事情是提供很好的環境，讓年輕人可以創業、往前衝，不用擔心房東隨時漲房租，不過就她的眼中，人民的生活離「安居樂業」還有一大段距離。政府應該要有創意、革新，應該推出政策是有亮點、讓年輕人看到希望；不過現在政府做事跟過去差不多，只是做得更深入而已。

年輕人希望的是，世界經濟正在改變時，台灣可以抓到契機，讓年輕人可以跟著台灣成長、一起努力，而不是讓年輕人好像去當外送員，能夠一個月賺微薄的薪水去租房子、享受小確幸，她認為，台灣有很多優秀年輕人，如果只有這樣子真的很可惜。