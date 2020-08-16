專訪／「港湖女神」高嘉瑜高壓挑戰成「財經女神」　初登財委會「狂冒痘」

▲民進黨立法委員高嘉瑜。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

素有「港湖女神」稱號的民進黨新晉立委高嘉瑜，初登國會殿堂第一個會期就直接挑戰高難度、高門檻的「財政委員會」，高嘉瑜接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，進入財政委員會確實壓力相當大，甚至第一個會期「嘴巴破洞」、「狂冒痘痘」。

辦公室牆面粉紅色 少女心噴發

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外表長相甜美高嘉瑜，親和力十足，也是年輕人心中的女神級的人物；但是外界對於高嘉瑜的印象大部分是一個「小女生」、「粉紅少女」的一面，立委辦公室牆面漆上粉紅色、沙發上擺放Hello Kitty抱枕，讓進入辦公室的人都「少女心噴發」，讓她很難與冷冰冰、硬梆梆的「財經」連結在一起。

自2020年1月中華民國總統副總統及立法委員選舉，高嘉瑜成為首位在港湖區拿下過半得票的民進黨立委，順利進入了立法院國會殿堂，最終進入了財政委員會。

高嘉瑜承認，一開始她也沒有想過會選擇財政委員會，比較想要去的是交通委員會，或者看看國防外交有沒有機會，但是這兩個委員會在民進黨內算是比較熱門的；再加上她也希望能夠培養與挑戰新的專業、成為深耕「財經」的民進黨立委，所以最後選擇財委會成為立委第一個初登場的委員會。

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者周宸亘攝）

高嘉瑜說，進入財委會後「壓力真的很大，過去所學與擔任台北市議員期間生活接觸到的人和事務都與財政沒有什麼關係，要理解財政政策、銀行管制措施、金融監理等幾乎都是從零開始」、「尤其現在的財政部長、金管會主委都是很專業，如果拿很粗淺的東西去質詢，一下子就會被看破手腳，而且也很容易被官員呼弄過去，所以對自己的要求很高，質詢之前要有充分的準備。」

壓力大到「嘴巴破、狂冒痘」 幸有金融前輩提攜

這種高壓之下高嘉瑜說，「第一個會期壓力真的很大，因為熬夜的關係，嘴巴狂破洞、也常常狂冒痘痘」更重要的是，一直以來她都相當關心貨物稅、公股銀公司治理等相關議題，立委的助理要蒐集、整理很多資料、資訊才能完成，但助理專業背景大多是法律相關，要處理財經議題的資料與資訊變得相當辛苦，她也苦笑「一個會期（約四個月時間）三個助理離職」凸顯出助理的工作相當辛苦，以及高嘉瑜對於問政品質與質詢內容的要求。

同時間，除了自身的努力之外，確實也要有「金融前輩」的帶領，高嘉瑜很感謝外部有專業、好心的金融先進帶領和分享下，強迫自己大量吸收財經領域知識和掌握重點訊息，培養財經的敏感度，才可以突破跨入專業領域門檻很高的財經界、展現她不同於以往的一面。

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者周宸亘攝）

財經議題與民眾生活息息相關 港湖女神將挑戰成為財經女神

高嘉瑜也強迫自己常看財經新聞、雜誌，以及時時關心社群媒體、PTT「股版」了解年輕人關心的財經與產業的議題，她認為「一般民眾認為財經、財政政策、理財離自己很遠，財經議題鮮少被民眾關心」但實際上民眾的錢給銀行、政府管理，財政與財經便是民眾生活息息相關，值得被大家所討論。

高嘉瑜也笑說，過去她都侷限在民生、政治的議題，現在她也關心財經、增加一些專業也「蠻有趣」、「蠻開心」的；她還蠻喜歡「港湖女神」這個稱號，但是如果有一天能夠挑戰成為「財經女神」也不錯。