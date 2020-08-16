法國增3310例連4天創解封後新高！土耳其也爆衝　全球累計2130萬確診

▲法國下令，強制要求民眾在公共空間戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

截至台灣時間16日上午5點30分，全球累計2130萬5650例確診、76萬8043死。各地疫情明顯反撲，如法國15日單日新增超過3000例確診、土耳其則是新增逾1200例，皆是解封後新高；然而土耳其仍預計於9月重新開放學校。

法國衛生部15日通報，過去24小時內新增3310例2019新型冠狀病毒（COVID-19）確診病例，已是連續第4天刷新解封後記錄，目前累計24萬9655人染疫、3萬410死。

土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）於同天發布推文，過去24小時新增1256例確診，是6月1日部分解封以來的紀錄新高，當天21人病故。目前土耳其境內累計24萬8117例確診、5955死，當局打算於9月重新開放學校。

全球前5大染疫國確診人數總和超過1260萬，佔全球59%，其中美國累計534萬8556例確診、16萬9336死；巴西累計327萬5520例確診、10萬6523死；印度累計252萬6192例確診、4萬9036死；俄羅斯累計91萬5808例確診、1萬5585死；南非累計58萬3653例確診、1萬1677死。