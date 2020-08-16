退休金至少要準備900萬！　掌握理財3要訣、投資2寶事半功倍

▲銀行建議，民眾掌握理財3要訣，盡快存足退休金。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣步入超高齡化社會，退休理財成為近年的顯學，台新銀行表示，退休金至少要準備900萬元，建議民眾可善用固定收益商品、保險，建構退休後穩定被動收入來源；北富銀則認為，掌握「及早開始、嚴守紀律、專款專用」3要訣，投入退休準備時間越長，複利效果越顯著。

根據北富銀今年上半年調查，多數客戶已開始準備退休金，尤以收益穩定的儲蓄型保單與台幣定存最受歡迎，第三至五名為股票、基金、外幣定存；然而超過5成客戶對於現行的退休金準備規劃尚未達到滿意，希望有專業人士持續為退休資產把關。

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台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩也提及，根據該行理財規劃專家團隊分析指出，依據行政院主計總處（2018年）家庭收支調查，國人平均每人每月消費支出2萬2,168元，假設退休後平均餘命為15年，以夫妻兩人每年生活費約60萬元試算，相當於要準備900萬元的退休金。

假若民眾選擇投資股票準備退休金，以過去20年標普500指數平均年化報酬5.8%試算，想在65歲時累積900萬元，則35歲的投資人每月需投入約9,000元可達成目標，若到了55歲、接近退休時才開始準備，則每月投入金額將會是35歲提早準備投資人逾6倍（約5萬5,000元）。

退休生活要如何規劃才能快樂無憂？台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩建議，民眾把握3個原則，第一為「超前部署」，越早著手越能事半功倍；第二為「被動收入」，建構退休後穩定被動收入來源；第三為「積極保障」，健全人生各階段的風險管理。

退休理財有3要訣，包括及早開始、嚴守紀律、專款專用。北富銀指出，投入退休規劃時間愈長，複利效果愈顯著，愈能享有「早期增值、晚期保值」的成效。

對於已準備退休金的民眾，在沒有工作收入的情況之下，盛季瑩建議，民眾可布局固定收益打造退休現金流，配置具有固定收益特性的保守型商品或保險為主；在固定收益商品方面，例如國際知名、信用評級較高的海外公司債券，利用固定配發票息、到期時100%返還債券面額的特性，獲得穩定的現金流入。

在保險方面，盛季瑩表示，民眾可規劃還本型保險，透過每年領取生存保險金或增值回饋分享金，來打造被動的現金流入；如果投資人可以承受市場波動與相關風險，可以選擇兼具壽險保障、與投資增值功能的投資型保險，利用定期提減撥回的保單架構，同時兼顧壽險保障和金流需求。