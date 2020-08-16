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半導體、5G產業加持！　台南平均薪資超越高雄、逼近40K

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▲▼台積電LOGO,台積電外觀。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台積電到台南設廠後，也帶動人才前往台南落腳。（圖／記者徐斌慎攝

記者余弦妙／台北報導

根據1111人力銀行針對上班族進行調查顯示，全台有近4成上班族對於台南市抱持好感，並表示未來會想移居該地，且從資料庫中彙整資料後發現，示2020年1-6月的臺南市平均薪資來到3萬9,266元，略高於鄰近的高雄市3萬8,068元。

1111人力銀行表示，調查也發現，在受訪上班族心目中，普遍認為臺南市最具潛力的產業為「觀光旅遊」、「在地美食」及「文創產業」。但交叉受訪者的學歷卻反映出不同面向，碩士以上學歷者最看好產業是離岸風電(20.45%)、科技研發(19.88%)及5G產業(17.84%)。

請繼續往下閱讀...

若是「在不考慮自身條件下，最想進入臺南哪些產業工作」，排名第一由電子科技/資訊/軟體/半導體奪冠，接下來依序則是旅遊/休閒/運動、餐飲/住宿服務、軍/警/公/教及一般服務業。期待的平均月薪為4萬1,510元。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，臺南當地獨天獨厚的美景與人文風情，吸引來自世界各地的旅人，藉由網路口碑的推波助瀾，集旅行、美食、文創於一處，臺南觀光型態正悄悄發生質變；但值得關注的是，不僅是軟實力吸睛，自2019年12月啟用的「沙崙智慧綠能科學城」，結合30 座科學園區與工業區，未來將形成綠金聚落，可望成為台灣新世代科技重鎮。

另外，何啟聖也提到，台積電、ASML艾司摩爾皆是南科最具指標的科技大廠，帶來大量就業人口與房市熱絡，高於業界的員工薪資，是南部上班族心目中的夢幻企業，又加上沙崙智慧綠能科學城的啟用，勢必需要挹注更多高端科技人才，間接拉抬臺南整體平均薪資表現，也因此電子科技/資訊/軟體/半導體等，成為上班族最想在臺南工作的亮點產業。

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