退休金好好領！台灣女性退休調查　想月領4萬8就要這樣做

圖文／鏡週刊

「台灣職業婦女有84%有投資行為，遙遙領先日本23.5%，及澳洲48%。」日前，富達國際針對台灣女性進行投資行為調查，發現台灣有接近一半的女性，將退休儲蓄訂為首要財務目標，且理想退休金目標為1,810萬元，退休後每月需求為4萬8,000元。

富達國際調查發現，儘管台灣女性非常重視退休準備，但只有15%認為，自己訂出的財務計畫能在退休後維持現在的生活水準。特別是，35至49歲、已有經濟基礎的中年女性，在退休規劃方面，不見得比25至34歲年輕女性來得更積極、活躍；且主要理財工具，多集中在儲蓄產品（儲蓄險、現金帳戶）。

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富達投信投資部主管張翠玲指出，台灣女性預期每月需4萬8,000元才能過著舒適的退休生活，且理想退休金額為1,810萬元。要達到這個目標第一步，就是盡早制定計劃；「假設把退休儲蓄存放在2%利率的投資組合，大約需要花64年才能實現退休目標。」女性需了解盡早開始投資的重要，但若投資無法穩健增長，理想退休金額仍舊無法達陣。

進一步來看，台灣職業女性投資理財及退休儲蓄意識强，但因女性平均餘命較長，建議可考慮透過目標日期基金來累積退休金；亦即隨著退休目標日期逼近，資產配置會從早期成長型資產（例如股票），變成風險較低資產（例如債券），逐步收斂投資組合波動，達到退休財務目標。

總的來說，台灣職業女性投資傾向謹慎，超過4成形容自己是保守型投資人，相較下，只有28%的男性自稱是保守型投資人。面對退休準備，台灣女性最大障礙是擔心虧損，但這種擔心很可能是因為缺乏理財知識所致。若能突破這樣的鴻溝，及早學習面對，或許對於退休金準備，就能更從容自信的面對。



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