高股息ETF「內扣費用偏高」　基金經理人點破假議題：績效才重要！

圖文／鏡週刊

不畏台股創下歷史新高，高息ETF仍是投資人瘋搶的商品之一，許多人會將高息ETF視為長期持有的核心商品，也注意到高息ETF總費用率偏高，恐會影響長期績效表現。

市場上不少人爭論高息ETF的交易成本有過高疑慮，攤開市面上高息ETF的總成本費用率，以去年來說，平均落在0.8%上下。在總成本費用率的排名上，以復華富時高息低波ETF表現最佳，全年僅0.43%，其次是富邦台灣優質高息0.83%。

若與最熱門的市值型ETF台灣50（0050）總費用率0.43%相比較，就數字來說，高息ETF的總費用率，的確高於0050。

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對此，國內某大基金經理人私下解釋：「討論高股息ETF的交易手續費、費用率過高等缺點，比較像是假議題，因為投資ETF，最終仍是以績效為結果，而所有的績效，都已扣除相關成本。」

經理人繼續說，ETF為了達到高股息的目的，通常1年會有2次比較大的「換股」，也就是從該檔ETF追蹤的指數成分股中，依據指數篩選原則來換股，過程中就會產生所謂的股票交易費及手續費。

另外，高息ETF的申贖過程相當複雜，事實上，基金公司還會有一筆交易費「收入」，會沖抵掉部分交易成本，但這部分在投信投顧官網上，並沒有完整揭露。「投資人只會看到總交易成本，但實際的數字，並非官網上看到的那樣高。」基金經理人說。

不過，怪老子蕭世斌則認為，任何金融商品的交易成本，當然是愈低愈好，如果該產品每年多出1%的交易成本，30年後的年化報酬率，就等於少了3成以上。「不過，報酬率的表現，又更領先交易成本，因為它是反應最終的結果。」因此挑選高息ETF時，投資人不妨優先觀察「總報酬率」。



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