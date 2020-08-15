振興三倍券紙本領取突破1961萬人次　第三波超商優惠上路「全民開心花！」

▲第三波紙本振興三倍券今（15）日開放領取，為搶攻振興商機，超商業者也持續延長優惠方案。（圖／統一超商提供）

記者林淑慧／台北報導

第三波紙本振興三倍券今（15）日開放領取，依據經濟部統計，截至今天下午五點為止，全台領取紙本三倍券已突破1961萬7398人次；為搶攻振興商機，超商業者也持續延長優惠方案，像是統一超商祭出「振興三倍券3,000變4,000」等優惠，號召全民一起開心花。

為響應政府振興三倍券「好領、好用、好刺激」原則，7-ELEVEN續推振興消費優惠，自8月15日起至9月8日止，針對紙本振興三倍券延長三大優惠方案，包括討論度最高的「振興三倍券3,000變4,000」、C/P值最高的「200/500面額2倍用」和便利度最高的「行動隨時取優惠」，全民一起開心花。



其中「200/500面額2倍用」及「行動隨時取優惠」還可搭配預購三倍券加贈的100元購物金一起使用，讓消費金額折上折，更划算，讓民眾聰明用加倍省；店員提醒，須注意振興三倍券優惠不得與指定三大支付立折優惠併用。

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經濟部表示，第三波振興三倍券領取期間自 8月15日至8月31日止，期間每日早上9點至晚上10點，到原預購門市的ibon機台首頁點選「振興三倍券專區」，插健保卡或輸入身分證字號後4碼及領取序號，確認資料後，持小白單到櫃台領取振興三倍券並核對證件即可領取。

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