她剛起步就月賺1000元！5種「零成本」賺錢術大公開：口袋空空也能試

▲靠著自己的知識與技能，就能替自己創造更多收入。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

不少人都希望能夠透過開源節流，早日存下一大筆錢，不過賺錢的方法有很多，如果能不耗費成本，就能無後顧之憂的發大財。斜槓護理師Elaine理白小姐就在IG帳號「elaineblog.us」上，以「零成本賺錢，五個方法大公開」為題發文，提供給沒有什麼資金的人、學生、想賺取額外收入者參考。

文中整理了5個零成本賺錢的方法：

（星星越多，則表示花費的時間越多，回報也越高）

請繼續往下閱讀...

﻿1.電子或實體書﻿

花費時間：3顆星

回報大小：2顆星

適合平常有寫文章的人，可以整理舊有的內容，做系統性的輸出。﻿

2.線上課程﻿

花費時間：5顆星

回報大小：5顆星﻿

只要將自己的「知識」或「技能」製作成線上課程，並定期更新內容，就可以有長期的收入。現在有許多五花八門的課程，像國外還有人教如何倒立，所以只要可以系統化的教學，也不妨試試看。﻿

3.圖片製作﻿

花費時間：3顆星

回報大小：2顆星

在社群平台蓬勃發展的時代，會美編、製作圖片是非常吃香的，而圖片製作通常是按件計酬，熟能生巧後，就能花越少時間獲得更多回報。﻿



4.販賣照片濾鏡﻿

花費時間：2顆星﻿

回報大小：3顆星﻿

只要能調色出自成風格的濾鏡，就可以包裝為一系列的主題（冰淇淋色系、夏日色系等）去販賣，Lightroom這個APP就非常適合做濾鏡。﻿不過濾鏡市場的競爭相當激烈，如果能夠搭配個人品牌，就可以更出眾。﻿



5.個人品牌﻿

花費時間：5顆星

回報大小：5顆星

許多平台都非常仰賴SEO（搜尋引擎最佳化），只要內容價值夠高，就更有機會被看見。由於前期需要花非常多時間去累積品牌聲量，且不一定有收入，大部分人都熬不過前期就放棄了，不過好處是只要輸出一次就能在多平台運用，累積起來就是自己的。﻿



文中指出，上述的賺錢方法大多需要運用自己的知識和技能，因為這些都是最大的資產。想嘗試的人也可以試著分裝自己的技能，「以我經營理白小姐個人品牌為例，經營個人品牌後，我學會了寫文案、製圖、行銷等技能」，所以而後就可以分裝販賣、接案，之前即便才剛起步時，每個月也都能幫自己加薪1000元。﻿