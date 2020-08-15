長榮航類出國班機「讚」聲不斷　與疫情共舞創意開客源

▲長榮航空類出國專案航空，機師在台灣尾飛出一個「讚」。（圖／翻攝Flightradar24）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情還看不到盡頭，國籍航空努力開源。長榮航空今（15）日發出第二班類出國專案航空，於恆春外海飛出感人航線，並在天空中畫了一個「讚」的手勢，成為最大壓軸彩蛋，顯示長榮航空努力與疫情共舞，以創意積極開拓客源。

長榮航空表示，A330機隊的李孔傑總機長與其團隊，繼上次父親節飛出「愛心航線」的經典佳作後，今天飛機在恆春外海附近的天空中畫一個「讚「字，向每一位無私奉獻的防疫英雄致敬，同時也感謝民眾齊心防疫的努力，之後依原航線北返，並在下午 1 點 30分抵達桃園機場。

請繼續往下閱讀...

▲長榮航空類出國專案航班今(15) 日起飛。（圖／長榮提供）

搭乘類出國專案航班的旅客，輪番在「Hello Kitty夢想機專屬候機室」與三麗鷗家族明星同歡，發揮創意拍出獨樹一格的可愛照片。現場展示的米其林機上美食、繽紛歡樂的服務用品，以及長榮航空獨家銷售的Hello Kitty聯名商品，不僅大朋友愛不釋手，小朋友也看得目不轉睛，直呼「卡哇伊！」

長榮航空表示，由於新冠疫情橫掃全球，各國邊界管制，長榮航空各大航線營收皆下滑，上半年客運運量大幅減少60.5%，目前希望以類出國航班讓旅客留下最深刻的記憶點，期盼疫情早日解除。

針對近期營運，長榮航空表示，受到疫情衝擊，客運航班大幅取消致客機腹艙運能減少，但仍充分利用貨機機隊並善用客機之客艙及貨艙載貨降低衝擊。市場則因供需失衡使運價上揚，單位收益增加69.6%。

依據財報，長榮航空與合併子公司2020年上半年合併總營收為新台幣495億2,200萬元，較去年同期減少44%；2020年上半年合併本期淨損為新台幣18億元；歸屬母公司淨損新台幣18億3,400萬元，每股虧損新台幣0.38元。

►就算爬到樹上！妳還是很美

