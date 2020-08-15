二戰時強徵韓人赴日做工　日本製鐵拒賠錢！文在寅：隨時準備與日對話

▲南韓徵用工案受害者李春植2018年10月30日來到首爾最高法院外抗議。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社首爾15日綜合外電報導

韓國總統文在寅今天出席光復節75週年活動發表演說，就日韓間「前徵用工」爭議表示，韓國政府已準備好隨時與日本政府「坐下來談談」。

韓聯社報導，文在寅在演說中就前徵用工問題表示，韓國政府尊重司法機關的判決，一直以來都致力於與日本政府協商出受害者可接受的圓滿解決方案，現在也敞開協商的大門。

韓國最高法院先前判決，雖然韓日在1965年簽署韓日請求權協定，但4名在日本殖民統治時期遭強制徵用勞工，仍有向相關日本企業請求損害賠償的個人權利，因此裁定被告的日本新日鐵住金鋼鐵公司（現為日本製鐵公司）須向4名原告支付賠償金。

不過，日本製鐵並未履行韓國法院判決。日本經濟產業省去年7月起管制關鍵電子原料對韓出口，並將韓國從貿易優惠名單中剔除，外界解讀為對此案判決的報復行動。

文在寅提到，4名年邁原告已有3名相繼去世，僅剩李春植老人健在，但日本祭出貿易限制措施後，李春植對此自責不已，對此，文在寅表示，會證明「維護個人尊嚴並不會對國家造成損害」。

光復節為紀念1945年8月15日第二次世界大戰期間對日本戰爭勝利。

文在寅去年在光復節演說中，針對日本貿易限制措施表示，強調會建立「什麼都無法撼動的國家」、「負責任的經濟強國」；今年則為解決前徵用工問題，著重在韓日對話上。

對於近期豬瘟、2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，以及氣候異常帶來的集中豪雨，文在寅表示，這再次證明兩韓在生命財產上負有共同責任，提出與北韓合作防疫、共同管理流經兩韓河川、衛生醫療及山林管理合作、共同研究農業技術及品種開發等。