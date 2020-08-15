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網際網路之父連線開講　唐鳳、王美花「讓世界看見台灣！」

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▲經濟部長王美花。（圖／記者林敬旻攝）

▲經濟部長王美花。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

WITSA世界資訊科技與服務聯盟將在下周六（22）日跨國舉辦「Women Leaders in Tech科技女性領導力論壇」，邀請「網際網路之父」、Vinton Gray Cerf與行政院數位政委唐鳳、經濟部長王美花線上暢談領導經驗，讓世界各國看見台灣女性領導人的實力。

WITSA世界資訊科技與服務聯盟是全球最大的ICT服務業組織，會員來自84個國家，在經濟部工業局的指導下，WITSA及中華民國資訊軟體協會，將於下周六晚上9:00跨國舉辦線上論壇，並邀請來自台灣及各國的優秀領導者們線上開講，同時也將抽出5組AirPods給全程參與線上論壇的民眾。

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▲行政院數位政務委員唐鳳日前宣傳三倍券用數位綁定。（圖／翻攝經濟部臉書）

▲行政院數位政務委員唐鳳日前宣傳三倍券用數位綁定。（圖／翻攝經濟部臉書）

WITSA表示，此次論壇的國際講者邀請到了「網際網路之父」、「Google副總裁」 Vinton Gray Cerf，大家平時離不開的「Internet」便是由他所開創，其他講者如Emma Arakelyan、Frances West等人，大多是從IBM等國際企業脫穎而出，並成功開創自己事業的優秀領導人，將與聽眾分享他們推動科技產業發展的心路歷程。

主辦單位除了舉行線上論壇外，也將另外抽選出45位線上論壇的參加者，分別參與3場線下活動，被抽選到的幸運兒將與被日本稱為「台灣天才IT大臣」的數位政委唐鳳、經濟部長王美花來場下午茶，面對面了解她們如何在各自的領域中發揮領導影響力。

WITSA邱月香主席表示，近年來台灣出現了多位的女性領導人物，例如蔡英文總統、唐鳳政委，她們的成功經歷在全球引起了旋風，並受到國際媒體的大量報導。邱月香說，WITSA就像是張門票，是台灣通向國際的門票，透過這次的線上論壇，將會讓世界各國看見台灣，和台灣的優秀女性們。

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