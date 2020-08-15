華為律師團批美證據「有缺陷不可靠」　要求中止孟晚舟引渡程序

▲華為財務長孟晚舟。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

華為財務長孟晚舟的律師團14日向媒體公開文件表示，美國要求加拿大引渡孟晚舟的文件證據「不可靠且有缺陷」，要求加國法院不應該採信。

據《路透社》報導，孟晚舟律師團提出的證明文件，包含前白宮律師貝林格（John Bellinger）的證詞與一份華為簡介資料；內容包含對華為有利的觀點，如華為與伊朗的業務關係，也就是美方在要求引渡時，省略了一些華為曾與匯豐銀行提到與伊朗有業務往來的事實。

律師團表示，這些資料能夠證明，美國所提出的證據「明顯不可靠且有缺陷」，也足以證明拒絕引渡孟晚舟是正確的。

孟晚舟2018年12月在加拿大溫哥華機場遭逮捕，美國表示華為在與伊朗進行商業交易的問題上，誤導了匯豐銀行，違反了美國禁止企業與伊朗交易的制裁令，並要求加國引渡孟晚舟至美國受審。

另外，孟晚舟10日透過電話出席聽證會時表示，加拿大司法部長利用特權，隱瞞了一些逮捕他的文件，要求司法部長對外公開更多機密文件，以證實她的權利確實受到侵犯，應該中止引渡程序。

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