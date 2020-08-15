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不敗教主重押500張高股息ETF　「選股三原則」曝光

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陳重銘近期加碼買進500張國泰永續高股息ETF。（圖／王永泰攝）

▲陳重銘近期加碼買進500張國泰永續高股息ETF。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

熱門Podcast「股癌」播客謝孟恭及投資達人怪老子、綠角等，都提醒新手要細看基金管理費率，績效愈好，費用可能愈高，進而腐蝕一整年績效報酬。不過，存股達人陳重銘、進場買ＥＴＦ三年的數學老師小Ｋ等，則認為會看波段操作價差者，就不會太在意費率。

存股達人陳重銘表示，三月台股崩跌時，0056的價格很難得地跌到二十元以下，他往下接單，買了二次共一百七十張，在回漲至二十九元、三十多元時獲利出場，除息後再度買進。

請繼續往下閱讀...

「我同時還買進了五百張00878，並加碼買入元大金。元大投信發行的0050與0056都熱賣，賺了許多管理費，所以我也看好元大投信的母公司元大金。」

存股達人陳重銘分享自己的「選股三不碰」原則，在此原則下，他從未買過生技股（圖為新冠疫苗研發情形）。（圖／台耀化學提供）

▲存股達人陳重銘分享自己的「選股三不碰」原則，在此原則下，他從未買過生技股（圖為新冠疫苗研發情形）。（圖／CTWANT提供）

「下半年大盤走勢如何？現在是不是高點？我很難回答。但我選股有三不碰原則『不懂、不賺錢、不配息』。像是生技股，我從來沒買過。」陳重銘強調：「我還是會定期定額地買入ＥＴＦ，長期下來，攤提價格會比較便宜。小資族若覺得0056和00850太貴，可考慮性質相似的00878與00692。」

5G題材帶動台股熱絡，投信公司也順勢推出標榜5G基礎建設布建的ETF，吸引特定族群捧場。（圖／鄭清元攝）

▲5G題材帶動台股熱絡，投信公司也順勢推出標榜5G基礎建設布建的ETF，吸引特定族群捧場。（圖／CTWANT提供）

至於不少人問：「為何不提醒溢價時要賣？」PressPlay專欄作家股魚曾發文表示：「盤中是不能給任何建議的。做好功課是自己的責任，期待別人即時給出建議，不如多加強自己對商品的認知。」

股魚同時提醒投資人，購買ＥＴＦ，請記住要以「淨值」為基礎。「當市價離淨值過大時，發行商必定會修正兩者的價差，故出現溢價時隔天會下跌、出現折價（市價低於淨值）時隔天會上漲，特別是折、溢價幅度超過一％時，修正會更加明顯。」

臉書、Mobile 01等社群網友，近期熱烈討論ETF投資心得。（圖／翻攝自網路）

▲臉書、Mobile 01等社群網友，近期熱烈討論ETF投資心得。（圖／CTWANT提供）

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