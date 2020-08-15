65萬菜雞搶入台股　「怎麼買」成熱門提問

▲ETF熱度強強滾，其中高配息型、含台積電成分股、追蹤台灣50指數型等，最受股民青睞。（圖／CTWANT提供）

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自從今年3月股災爆發以來，買股零經驗的「菜雞」大舉湧入台股，並在各大社群網站如播客Podcast、Dcard、PTT批踢踢與臉書等翻山越嶺，跪求買股明牌及賣點，而指數型與高股息ETF，儼然已成為菜雞最愛。

「現在進到Ｑ＆Ａ時間。帳號ＸＸＸ說，謝主委、癌大大，感謝你無私分享買股經驗……真是五星吹捧上天爆了。Ｘ！可是我不會推薦你們買哪一支，菜雞不會主動選股就買ETF，還要仔細比較管理費用；若是我自己買，會挑追蹤指數型的，成分差不多的，就選低的。」

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▲熱門播客「股癌」謝孟恭曾發文表示，如果要定期定額存股，應該去存ETF。（圖／CTWANT提供）

謝孟恭是播客節目個人理財類當紅的主持人，他講起艱澀的財經時事，淺顯易懂，妙語如珠，不時飆出幾句髒話當語助詞，親切的風格頗受歡迎。對於粉絲近來最熱門的提問：「怎麼買股？」謝孟恭則是老話一句：「不會主動選股，就買ETF。」。

光是看證交所、集保結算所、投信投顧公會等單位的統計，台灣ETF推出17年以來，目前全台已有逾174萬人持有ETF做為理財工具之一。

今年2020上半年，證券市場新開戶數超過55萬6千人，直追去年一整年的62萬4千多人，同時間ETF受益（持有）人數增加更甚，多達逾65萬人，又以元大高股息（0056）居冠，元大台灣50（0050）及國泰永續高股息（00818）緊跟在後。

看樣子這一股「ETF風潮」正席捲全台，無論新手菜雞或股市老司機，都瘋搶入市。

▲國泰永續高股息ETF在7月20日掛牌上市當天，開盤5分鐘，成交量即破2萬張，打破台股原型ETF首日最大成交量紀錄。圖為該檔ETF上市記者會。（圖／CTWANT提供）

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