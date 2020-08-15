慶光復75周年！俄普丁寄花環與賀電恭祝北韓　為金正恩祈禱：祝身體健康

▲金正恩光復節（15日）致函給普丁，提起去年朝俄會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩今（15）日與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）互傳賀電，慶祝光復節的到來，除感謝過去蘇聯紅軍在幫助北韓迎來光復、解放戰爭中的努力，還在信函中提起去年4月在海參崴與普丁舉辦朝俄峰會，宣誓未來兩國將繼續維持血盟關係。

根據北韓官媒《朝中社》報導，金正恩在寄給普丁的信函中表示，「我國人民正熱情地感念著，過去俄羅斯兒女們不惜犧牲性命加入英勇無比的蘇聯紅軍，為的就是加入幫助解放朝鮮的光榮聖戰。」

金正恩提起2019年4月海參崴朝俄高峰會，「我深信朝俄兩國的關係，在去年4月雙方首度會面達成共識、簽成協議後，會以此為基礎，更上一層樓發展。在此我真心恭祝，您在建設俄羅斯上能取得更大的成果與功績，帶給人民福利、引領俄羅斯邁向繁榮。」

而普丁也致函回應，「為謀求朝鮮的自由與獨立，蘇聯紅軍75年前併肩戰鬥。時至今日，我國（指俄羅斯）仍謹記朝鮮的愛國志士。俄羅斯與朝鮮民主主義人共和國之間的關係，從過去雙方便維持著互助的傳統精神，去年我們在海參崴首度的會面，更是充分證明了這一切。」

普丁在信函內補充道，「在會面所達成的協議中，透過發展雙方的互惠精神，保障朝鮮半島與東北亞全體的和平與安全。在此我祈禱，您能身體健康、取得碩果。」

北韓官媒指出，為慶祝光復節75周年，俄羅斯駐北韓外交使節團14日時便將普丁的信函、花環等傳達給金正恩。

據悉，金正恩與普丁在每年兩韓的光復節，都會互相傳送賀電。

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