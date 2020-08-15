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鴻海連續15年營收全台第一　榮獲中華徵信所授獎肯定

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▲鴻海獲頒中華徵信所「五十有成奔騰」及「五十有成躍升」獎項。（圖／鴻海提供）

▲鴻海獲中華徵信所授頒「五十有成奔騰」及「五十有成躍升」獎項。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

中華徵信所（CRIF）公布2019年《台灣地區大型企業排名TOP 5000》年度報告，鴻海（2317）以連續15年名列全台營收第一大企業，同時連續30年營收成長率排名全台第一營運成績榮獲肯定，並作為全球最大創新科技製造和技術服務領先者，將創造企業價值及豐厚報酬回饋股東、貢獻社會。

適逢《台灣地區大型企業排名TOP 5000》邁入五十週年慶，中華徵信所表彰長期傑出排名企業，其中鴻海獲頒「五十有成奔騰」獎 — 連續15年名列全台營收第一大企業，及「五十有成躍升」獎 — 連續30年營收成長率排名全台第一等獎項。

請繼續往下閱讀...

鴻海表示，面對新冠肺炎（COVID-19）所帶來的全球疫情衝擊、市場的瞬息萬變，鴻海持續超前部署，從F1.0、F2.0，到F3.0全力推動集團轉型升級，掌握「3+3」產業發展契機，相關合作案已在今年陸續公布，並將在10月16日所舉辦的首屆「鴻海科技日」，展示相關成果。

此外，鴻海指出，為鞏固技術領域領先地位，6月17日成立「鴻海研究院」，下設五大研究所，專注在人工智慧、半導體、新世代通訊、資通安全、量子計算等前瞻技術研發，協助集團今後從「勞力密集」轉型升級為「腦力密集」型企業，夯實研發基礎。

鴻海強調，未來將持續以過去所累積的頂尖製造技術與高效供應鏈管理能力為堅實基礎，並善用集團的全球佈局優勢，積極扎根未來，讓鴻海朝著「好，還要更好」的目標繼續大步向前。

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