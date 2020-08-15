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沖繩疫情「爆炸性」擴大…6指標達最高等！　緊急事態宣言再延長

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▲▼沖繩,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲沖繩縣在6項衡量指標全數達最高等級的第4階段。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

根據日本政府厚生勞動省14日公布的最新數據，目前每10萬人新增確診比例居冠的沖繩縣，在6項衡量指標全數達最高等級的第4階段，已屬「爆炸性感染擴大」水準。

日本讀賣新聞報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情同樣延燒的愛知縣、東京都及大阪府等地，分別各有3到4項指標達到第3階段。

在目前住院人數對比疫情高峰時欲確保病床數比率，沖繩已來到71.1%，較前一週增加22.6個百分點，超過第4階段的標準。

此外，沖繩縣在PCR檢查陽性率及無法掌握感染源比率等方面，也都呈現疫情高檔狀況。

另一方面，愛知縣、東京都、大阪府、福岡縣等地，分別在病床的吃緊狀況等項目符合第3階段標準。

這6項指標是由學者專家參與的中央政府防疫對策分科委員會於7日所制定。雖然符合第4階段就應檢討是否公布中央層級「緊急事態宣言」，但仍待中央與地方政府就疫情狀況綜合判斷。

沖繩縣政府面對轄內疫情難趨緩，13日決定提升防疫警戒等級到最高級的「感染蔓延期」，並將原本15日到期的地方層級「緊急事態宣言」延長到29日。

三重縣知事鈴木英敬14日也決定將3日自行公布的「緊急事態宣言」，延長到本月底止。

有關中央政府對職業體育賽事及大型活動的相關限制方面，原則上到8月底仍維持限制單場最多5000人進場的措施，現傳出9月以後仍將維持限制，主要考量是全日本確診病例已逾5萬例，放寬有困難。

大型活動進場人數限制本來應該從8月1日起放寬，但受到疫情延燒延後，這次如果暫緩放寬限制將是第二度延後。

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