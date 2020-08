沖繩疫情「爆炸性」擴大…6指標達最高等！　緊急事態宣言再延長

英國超級名模莉莉蔻兒(Lily Cole)6月發表新書《誰在乎勝利:我們在這個不斷變化的世界中保持樂觀的理由》(Who Cares Wins: Reasons For Optimism in Our Changing World)中大爆,自己曾經主演過北韓的一部政治宣傳片,內容甚至涉及批評西方世界是充滿幻想和欺騙。