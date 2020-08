泰國學運領袖「示威前夕」遭逮　推特瘋傳逮捕畫面！　高舉「3指手勢」抗議

▲知名的學生運動領袖巴利(Parit Chiwarak)遭警方逮捕。(圖/路透)



文/中央社記者呂欣憓曼谷15日專電

泰國學生抗議浪潮不斷,就在16日即將再有大型抗議示威的前夕,泰國警方逮捕了知名的學生運動領袖巴利,罪名包括煽動、攻擊以及舉辦可能會散布疾病的集會。

學生團體自由青年(Free Youth)和泰國學生聯盟(Student Union of Thailand)7月18日晚間發起活動,號召民眾聚集在民主紀念碑(Democracy Monument)前抗議政府施政並提出3大訴求,包括解散國會、終止騷擾異議人士、修正軍方制定的憲法。

當天聚集2000多人,為2014年軍事政變以來泰國最大規模的抗議行動。隨後在全泰國各地掀起大小不一的學生抗議浪潮。

▲▼泰國學生大型示威要求政府改革。(圖/路透)



3000多名泰國學生和抗議人士8月10日晚間聚集在法政大學(Thammasat University)位於曼谷北郊的蘭實(Rangsit)校區,當晚有學生代表在台上念出10點聲明,要求改革王室。

16日晚間由學生團體自由青年轉型而來的自由人民(Free People)將再度在民主紀念碑前舉行大型抗議活動,由於10日晚間的學生抗議活動觸碰了敏感的王室議題,各界繃緊神經、嚴陣以待。

▲學生運動領袖巴利(Parit Chiwarak)遭警方逮捕。(圖/路透)



就在16日的抗議前夕,泰國警方昨天晚間在曼谷北郊一場抗議活動舉辦之前,逮捕了要前往參加抗議、知名的學生運動領袖巴利(Parit Chiwarak),罪名包括煽動、攻擊以及舉辦可能會散布疾病的集會。

巴利的朋友把他被警察逮捕的過程拍下並上傳臉書,隨後大批支持者聚集在警局外為巴利支持打氣,推特上救救巴利(#SaveParit)成為熱門標籤。

這並非泰國警方近日第一次逮捕參與學生抗議的人士,8月7日,擔任律師的異議人士阿農(Arnon Nampha)以及抗議學生帕努彭(Panupong Jadnok)都被控犯了刑法116條的煽動罪、違背緊急狀態下不准大型集會的規定以及阻礙交通等7條罪名而遭到警方逮捕,不過兩人隔天就被釋放。

