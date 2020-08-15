辣妹穿丁字褲在泳池「垂奶翹臀」擺拍！家長大罵：在孩子前合適嗎？

▲女子一點不在意別人投射的目光，似乎非常享受當名模的感覺。（圖／翻攝自抖音／@influencersinthewild）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國一處親子公共游泳池，近日拍到一名女子穿著「一條線比基尼+丁字褲」，在泳池旁擺出撩人姿勢，引來不少兒童圍觀。影片隨後在網路傳了開來，不少網友認為女子的「動作」非常不適當，怒斥「難道現場沒有大人阻止嗎？」

根據英國《每日郵報》報導，這名女子在公共游泳池擺拍，擺出有如女模的性感姿態，而另外一名比基尼友人則站在岸上幫忙拍照。從影片中顯示，女子趴在泳池邊垂奶翹起臀，表情相當嫵媚，引來周圍的孩童不斷向她投射目光，甚至圍過來看著女子，而旁邊的大人似乎也看得起勁，不過女子卻一點也不在意別人的目光，似乎非常享受當名模的感覺。

這段影片事後也被上傳到抖音（TikTok）平台「@influencersinthewild」帳號，在短短時間就突破40萬次的觀看數，不少家長擔心女子的行逕會影響孩子，大罵女子「孩子都在現場，你在跟我開玩笑嗎？！」、「這真的很不行」、「在孩童前面嗎？！」、「這不該給小孩子看的」、「好吧，我像她一樣喜歡拍照，但我永遠不會像那樣，在孩子身邊做...」、「有人會感到自在嗎？難道現場沒有大人阻止她嗎？」