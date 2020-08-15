月薪25萬住台北！他曝日常15項「超樸實生活」　網羨慕炸：有本錢浪費阿

▲25萬元的月薪遠超絕大多數受薪階級。（圖／翻攝自Pixabay）

記者黃君瀚／綜合報導

近日有網友拋出一篇討論，提到就算是住在物價、房價最高昂的台北市，若月收入能有25萬元，那生活肯定能過得相當不錯，例如點小吃不看價目表，吃麥當勞隨便升級，快遲到就攔小黃......。結果真釣出超高收入一族現身，曝光日常的花錢方式，「我覺得自己超窮的啦」！

高收入男14日在PTT回文，提到目前每個月薪水約在15至30萬元浮動，平均來看大概也有個25萬元，不過他卻自認超窮，「其實就生活過得比較隨興而已，沒有特別爽。」

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以下是網友列出的15種高薪生活方式：

1. 上班時叫Uber Eats，一個人一次就可以點到500元。



2. 想喝飲料1杯50元，花40元運費沒感覺。



3. 跟職場後輩吃飯，想請客就請客。



4. 每週末都能帶家人吃大餐，一人2000元左右的餐廳。



5. 健身房一次買整年課程，然後愛上不上隨便。



6. 領錢、取貨時拿到折價券全都懶得用，直接丟掉。



7. 出入都搭計程車。



8. 訂閱網飛、Pornhub等影音網站，平常根本沒在看也懶得取消，月費放著扣。

▲財富自由的生活，該是什麼樣子呢？（圖／記者張一中攝）

9. 掏錢的時候10塊若掉地上，懶得彎腰去撿。



10. 懶得做家事就請打掃阿姨來掃。



11. 女兒想上才藝班一次給她報3種。



12. 冷氣、暖氣想開就開。



13. 明明出大太陽，因為懶還是用烘衣機烘衣服。



14. 麥當勞薯條加大只吃一半。



15. 去吃五星級飯店吃自助餐，不會再刻意前一餐不吃。

文章貼出後，無數網友是欣羨不已，「聽起來好爽」、「薯條加大只吃一半就已經贏過太多」、「真的好羨慕」、「掉十塊幹嘛不撿啦，你很懶耶」、「爽翻欸你」、「人家有本錢浪費啊」。