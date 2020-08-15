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中美關係瀕臨崩潰！CNN：台灣淪為「談判交涉籌碼」　權力鬥爭浮上檯面

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▲▼ 川普、習近平。（圖／路透社）

▲ 中美關係到達一個冰點。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

2020年可說是國際局勢動盪。中美關係自貿易戰後逐漸僵化，日前美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪台，引發中國方面高度關注，美國《CNN》新聞網就分析，台灣未來很可能將會陷於中美之間的權力鬥爭之中，動彈不得。

根據《CNN》報導，自1949年開始中美關係就密切保持聯繫，直到近幾年，因為民進黨執政中，傳達出明顯的政治立場，讓中國相當不滿，甚至升格為美國與中國之間的角力。過去中國領導人習近平就曾不斷釋放出「統一」的訊息，並軟硬兼施要求國際間拒絕承認台灣，然而日前阿札爾訪台之行，直接性的兩國交流，讓中國備感威脅。

塞頓霍爾大學（Seton Hall University）專家路易斯（Maggie Lewis）表示，台灣真正需要的是從與美國的關係中，得到穩定，而並非只是「姿態性」的支持言論；面對中國不斷在外交上採取攻勢，美國也只能用「微制裁」的方式警告與台斷交國。

報導中提到，近一年來川普對台動作頻頻，對中國出現明顯敵對之意，就是想將台灣作為中美關係下的「籌碼」，中美關係的複雜從經貿到外交，在關閉大使館相爭到近期字節跳動、Wechat風波，川普的態度也擺明希望用這些事件來穩固自己的連任之路。

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