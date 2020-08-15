寶成上半年每股小賺0.22元　下半年訂單及銷售能見度「高度不確定性」

▲全球製鞋龍頭寶成國際集團。（圖／路透社）

記者林淑慧／台北報導

全球鞋類代工龍頭寶成工業公佈最新財報，今年上半年度合併營業收入為新台幣（以下幣別同）1228.59億元，稅後淨利為6.60億元，稅後每股盈餘（EPS）0.22元；展望後市，寶成表示，下半年訂單和銷售能見度仍有高度不確定性，將適時調整產能規劃，以配合快速改變的市場環境。

受到新冠肺炎疫情影響，寶成今年上半年合併營收較去年同期的1,575.02億元減少346.43億元，年減幅度達22%；以營運部門別而言，鞋類製造與運動用品零售及品牌代理兩大核心業務分別占109年上半年度合併營業收入比重59.0%與40.7%，其他業務比重則為0.3%。

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寶成主管表示，鞋類製造業務上半年度營收較108年同期減少182.50億元，年減20.1%，主要由於疫情造成出貨延遲及終端需求下降，後者並導致客戶訂單減少及取消訂單，且大陸地區及東南亞國家在疫情爆發後實施封城及其他社交疏離措施，影響109年上半年度之生產效率，亦衝擊供應鏈運作，對鞋類製造業務之生產及出貨產生不利影響。

影響所及，寶成鞋類製造業務的產能利用率下降，以及運動用品零售及品牌代理業務，開展更多推廣活動以刺激及恢復消費需求，寶成上半年度合併營業毛利率由108年同期的25.6%下降至20.6%，合併營業毛利則為253.51億元，較108年同期減少149.52億元，年減幅達-37.1%。

在運動用品零售及品牌代理業務方面，寶成表示，上半年度營收亦較108年同期減少163.07億元，年減24.6%，主要因為大陸地區於109年第一季實施嚴格管制措施，隨著大陸地區疫情趨緩，多項防疫管控措施陸續解除，其營收表現已於109年第二季有所回升。

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