北韓大赦！建黨75周年　金正恩宣布：下月釋放祖國犯罪者

記者羅翊宬／編譯

為迎接勞動黨創建75周年紀念，北韓（朝鮮）今（15）日清晨透過官媒《朝中社》表示，政府宣布將於9月17日實施特赦。繼上次實施特赦，已時隔2年，當時為北韓慶祝建政70年。

最高領導人金正恩掌權後，已實施至少4次特赦。分析指出，此次特赦不排除為用來安撫人心、穩定政權的手段。

▲北韓政府15日宣布，將於下個月實施特赦。（圖／達志影像／美聯社）

《朝中社》表示，「最高人民會議常任委員會決定，為慶祝黨創建75周年，特此實施大赦令，赦免曾在祖國與人民面前犯下大罪之人。」

常任委員會在上個月30日的政令指出，「所有降生在這片土地的人民，無論是誰，政府皆須伸出溫暖的臂膀擁抱，對人民的命運與未來負責，這是我們（勞動）黨與共和國政府一貫的政策與方針。內閣與相關政府部門，將會訂立相關政策，安排被特赦的人能夠安居樂業。」

據悉，金正恩掌權後，曾於2012年2月16日金正日國防委員長冥誕70周年、4月15日金日成主席冥誕百周年宣布特赦；2015年時則為光復70周年、以及勞動黨創建70周年實施特赦。

▲金正恩不僅視察災區，還宣布特赦犯罪者，表現出「愛民如子」形象。（圖／翻攝自《朝中社》）

南韓《韓聯社》分析，北韓今年除了面對國際社會加強經濟制裁力道外，在新冠肺炎（COVID-19）防疫上，因為封鎖朝中邊境，經濟面臨前所未有的困境，加上近日暴雨洪災，更是雪上加霜，為求安撫民心、團結國人對勞動黨與政府的向心力，才有如此對策。

此次不僅官媒《朝中社》報導特赦消息，就連一般民眾收聽的《朝鮮中央放送》電台也大肆報導，宣傳金正恩的「愛民之心」。

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