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美日辦公大樓靠它「打造國際級市容」　力福帷幕牆回台投資17億

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▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回台投資一波波，經濟部再添6家中小企業最新投資案，力福實業經營帷幕外牆高階產品，在美國PPG、日本昭和等公司密切保持技術合作，已完成數百棟工程，計劃斥資近17億元，在新竹新豐區新建廠房，導入智慧化自動生產線，提升全球銷售行情，將為國內創造250個工作機會。

經濟部投資臺灣事務所通過6家中小企業擴大投資25億元，包括圓基企業、尚閎科技、沂春企業、全穎精密、力福實業及人工智能。截至目前總計投資臺灣3大方案已帶動602家企業投資約1兆768億元，預估創造89,736個本國就業機會，後續尚有61家企業排隊待審。

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圓基企業專精於汽機車、自行車、工具機設備及醫療器材等零件代工，透過與上下游廠商的供應鏈整合，可提供一條龍式服務，主要客戶有旭申國際、東培工業、瑞健集團等知名大廠。為因應電動車需求在國際市場逐年攀升，預計擴大營運規模，招聘20名本國員工，投入逾1億元，在桃園興建廠房，導入機聯網系統，提供國內外客戶產品溯源資訊，同時引進智慧化機械產線，漸少對人工的依賴以及生產過程損耗，提升國際競爭力穩固產業地位。

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

尚閎科技主要專注「半導體零件與設備組裝代工」、「空氣淨味除菌模組」及「奈米銀複合光觸媒原料」等三大主軸，客戶有多個國際知名大廠。由於全球爆發嚴重特殊性傳染肺炎，目前正積極研發奈米銀光觸媒空氣潔淨系統，其中光氧淨味除菌機，經由推廣商銷售至全球醫療院所、學校、飯店及郵輪等場域，為持續民用化半導體潔淨科技，將招募50名本國員工，擴大投資1.6億元，在新竹鳳山工業區設立新廠，同時導入智慧化生產設備及資訊管理系統，將核心技術根留台灣，帶動產業發展。

沂春企業集團致力於高端、精密金屬表面處理，在臺目前北、中、南三地各設有生產基地，加工製程可廣泛應用於光電、電子、半導體、機械、汽車等產業，客戶有盟立、均豪、大立光、上銀、速聯等眾多產業界代表。為因應5G、電動車、智慧機械、風力發電機及半導體產業的未來發展，快速研發新產品的運用，計劃招募數十名本國員工，投入逾3億元，在桃園楊梅與台中西屯的工業區廠房導入智能、數位自動化設備及管理，強化核心技術藉以提供多元化服務，垂直整合上下游產業鏈，加速推動產業聚落，再現臺灣企業風華。

全穎精密從素材、熱處理到加工出貨以一條龍模式服務顧客。提供國內95%油壓葉片零件，同時也外銷至美國、日本、泰國及印度等地。如全球前十大油壓集團之一EATON CORPORATION、ATOS，以及全球五大汽車集團ZF皆為長期穩定合作對象。為使企業數位化轉型打造智慧化管理工廠，已投資設備逾1億元，在嘉義大埔美廠房導入自動化熱處理產品線，專精熱處理高價值的高速鋼與模具鋼，同時引入MES管理系統，提升產品精密度與精緻度。期待未來能跨足航太產業，搶攻國際市場大餅，將為國內創造15個工作機會。

人工智能公司以AI智能客服系統核心技術及多年CTI與CRM系統整合應用經驗，深耕客服產業及AI專業領域。曾榮獲台北市政府「第1屆市政ChatBot競賽」冠軍特優獎肯定。其創新卓越效能及雲端快速佈署之亮點及特性，協助政府部門建置「1988紓困振興專線智能客服」、「健保署智能客服機器人阿Ken」及各市政府1999等。同時在金融、交通、電商、物流、零售等各大領域企業應用協助企業數位轉型，扮演產業智慧應用的關鍵角色。該公司計劃擴大投資，將發展成為臺灣各產業的智能引擎，並為國內創造更多工作機會並持續培育AI人才。

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