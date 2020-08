英國超模自爆出演北韓政宣片　頂超濃妝「狂酸西方文化」！

▲莉莉蔻兒曾出現在北韓的政治宣傳片中。(圖/翻攝自北韓政宣片)



記者王佩翊/編譯

英國超級名模莉莉蔻兒(Lily Cole)6月發表新書《誰在乎勝利:我們在這個不斷變化的世界中保持樂觀的理由》(Who Cares Wins: Reasons For Optimism in Our Changing World)中大爆,自己曾經主演過北韓的一部政治宣傳片,內容甚至涉及批評西方世界是充滿幻想和欺騙。

根據英國《鏡報》報導,莉莉蔻兒和姐姐從小由低收母親一手帶大,直到14歲被星探發掘,才成為一名模特兒。她說,「我成為一名消費主義的代言人,走秀帶給我機會和特權。」莉莉蔻兒曾經拍過無數的廣告、雜誌,並出演多部電影,如今她在6月出版的新書內自爆,生長在低收入戶家庭的她,因為經濟因素,多年前曾經受到引薦,替北韓拍攝一部批評西方文化的政治宣傳片。

據悉,這部政宣片是在2013年所拍攝。莉莉蔻兒寫道,「我甚至出現在北韓的一部宣傳片中,批評著西方世界的假象與欺騙」、「我戴著長長的假睫毛,眨著眼,上面則印著錯覺的標籤」。片中,莉莉蔻兒帶著又長又濃的假睫毛,字幕則是打上大大的「產出點子與幻想」。

1988年出生的莉莉蔻兒為知名英國模特兒,一頭紅髮配上娃娃臉,讓她擁有「精靈系超模」的稱號。16歲首度登上時尚雜誌封面,在工作之餘仍持續耕耘學業,以雙優成績畢業於劍橋大學,同時積極投身公眾議題,致力於海洋、氣候危機、永續資源等環保議題。