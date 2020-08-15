早已擴散全國！日研究證實：新冠變異出「東京型」病毒

▲日本上班族配戴口罩搭乘電車。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

新冠肺炎疫情全球爆發，日本政府歷經長達3個月的掙扎後，終於在4月正式宣布進入緊急狀態，要求民眾減少外出與群聚，使得疫情在5月暫時獲得控制。然而日本6月解除緊急狀態後，疫情卻以東京為中心再度擴散。國立傳染病研究所8月表示，目前在日本擴散的新冠病毒已經出現基因排列變化，疑似演產生變異，成為新的「東京型」病毒。

日本1月首次發現新冠肺炎確診案例，該病例是由武漢傳入的「武漢型」病毒，然而武漢型病毒被傳入歐洲後，在該處發生基因排列變化，成為「歐洲型」新冠病毒。有許多在當地感染歐洲型新冠病毒的日本人將病毒帶回國內，導致日本在3月發生多起群聚感染，疫情瞬間蔓延全國。為此，日本也發布緊急狀態，終於暫緩疫情發展。

緊急狀態6月正式解除後，日本以東京為中心的各地區卻再度出現多起群聚感染，經過分析基因組序列後，國立傳染病研究所發現，6月後開始蔓延的病毒是從歐洲型病毒發生變異所演變而來的。國立傳染病研究所表示，這種新冠病毒的遺傳基因排列1年內會有24.1處發生變化，也就是說平均一個月內會有2個地方發生變異。而3月被確認的歐洲型與6月被確認的東京型之間，的確出現6處變化，符合新冠病毒的變異速度。

日本政府宣布進入緊急狀態後，要求民眾減少不必要外出，避免聚集，全國經濟受到嚴重衝擊，因此即便如今疫情再度飆升，中央政府仍然不肯重新宣布進入緊急狀態。作為重疫區的東京7月起，確診人數天天都在增加，甚至飆破了400人，8月更是沒有一天低於100人，全國各地的總感染人數也在持續增加。但首相安倍晉三卻稱，「雖然感染人數增加，但是住院與重症患者比例降低。」堅持不肯再次宣布緊急狀態。甚至還為了促進經濟，呼籲大家多多出門旅遊。

地方政府面對疫情再度升溫，紛紛希望中央能夠硬起來宣布緊急狀態，然而中央地方不同調，在面對疫情與經濟重啟的兩難問題上，依舊無法達成共識。為此，沖繩縣日前只好率先發布緊急狀態，呼籲民眾減少外出。除此之外，東京都知事小池百合子也要求都內販售酒類的餐飲業者與KTV業者，要在晚間10時以前打烊。