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二戰結束75周年　安倍睽違4年派大臣「終戰日」參拜靖國神社

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▲▼日本戰敗投降72周年,靖國神社。（圖／路透社）

▲靖國神社每年終戰日都會吸引大批民眾前往參拜。（示意圖／路透社）

記者王佩翊／綜合外電報導

日本將8月15日訂為終戰日，今（15）日適逢第二次世界大戰終戰75周年，環境大臣小泉進一郎、文部科學大臣萩生田光一等4名安倍政府內閣閣員前往靖國神社進行參拜，而這也是四年來首度有內閣閣員在終戰日當天到靖國神社參拜，引發熱議。另外，此次參拜是安倍晉三連任首相後，終戰日當天最多閣員現身的一次。

根據《日本放送協會》報導，小泉進一郎參拜後面對記者的提問不發一語，而萩生田光一則表示，「對在上一場大戰中犧牲的寶貴先烈，我僅在此表達哀悼之意，作為一名政治家，我將誓死不戰。」事實上，安倍政府2017年至2019年期間並未有內閣閣員於終戰日前往靖國神社參拜烈士。

▲▼二戰74週年，民眾參拜靖國神社。（圖／路透）

▲民眾參拜靖國神社。（圖／路透）

首相安倍晉三15日也特別委託自民黨總裁特別助理高鳥修一前往靖國神社代為奉納祭祀費（日稱玉串料），事實上，安倍晉三已經連續8年以私費奉納祭祀費。高鳥修一表示，「安倍首相說，這些戰歿者是今日和平的基石，必須致上由衷的敬意與感謝之情，並祈禱他們在天之靈與永久的和平。」

事實上，安倍2012年連任日本首相後，曾於隔年12月前往靖國神社參拜，然而由於靖國神社合祀甲級戰犯（日本戰時領導人），引起中國、南韓不滿，安倍為了避免爭議，便不再前往靖國神社，僅以私費奉納玉串料致意。

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