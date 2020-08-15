警嘆辦案都不來！一查發現警局電話被Whoscall設成「假冒賣家」

▲Whoscall難以立即辨識民眾檢舉資訊是否正確。（圖／翻攝自臉書／Whoscall）



記者崔子柔／綜合報導

手機App「Whoscall」能協助用戶辨識陌生號碼，有利於反詐騙，警政署也在2016年6月份起與該公司合作。沒想到桃園市警察局蘆竹分局偵查隊03-2128684專線竟被Whoscall通報為「假冒賣家或銀行誘騙轉帳」電話，刑警們知情後直呼：「難怪最近到案率偏低！」

根據《自由時報》報導，蘆竹分局偵查隊警表示，近一個月民眾到案率偏低，近日聯繫民眾時被反應，這支電話被Whoscall通報為警示電話，才連忙向該公司回報，並與反詐騙諮詢專線165確認未將偵查隊電話列為警示電話，昨晚7點45分，Whoscall也將偵查隊電話的警示移除。

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蘆竹警方強調，民眾不要將「03-2128684」號碼誤以為是詐騙電話而拒接，或是接了也不當一回事，若因此遲遲未到案，將會寄出到案通知書。

Whoscall資訊來源多少需要透過民眾的檢舉，或提供資訊以利警示，但該公司並無查證功能，受到惡作劇也難以立即辨識，警方只能呼籲民眾若遇到可疑電話，可透過165反詐騙諮詢專線，進一步查詢辨識電話來源。