快訊／美國防部公佈1.8兆軍售合約　向台灣出售「66架F-16戰機」

▲空軍F-16戰機進行戰備轉場任務。（圖／軍聞社）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼去年8月下旬批准售台66架F-16系列戰機後，美國國防部14日公佈新一輪軍售合約，金額高達620億美元（約新台幣1.8兆），包括與洛克希德馬丁公司約定製造90架F-16戰機。彭博社指出，其中66架會輸出至台灣。

彭博社指，除了台灣外，非洲國家摩洛哥也向美國購買24架F-16戰機，金額達49億美元。不過，美國國防部的聲明並沒有提到買家的名字，但兩地曾在過去的聲明中被提及，而有消息人士證實台灣及摩洛哥就是今次買家。

另外，消息人士透露，輸出到台灣的F-16戰機會配備APG-83電子雷達，提升精確導引武器的射程。由於解放軍近期在台海周邊實施軍事演習，兩岸局勢緊張。彭博指出，台灣已正式簽署協議同意購買戰機，這項動作將使中美緊張關係火上加油。

國防部發言人史順文去年底受訪稱，我方完成發價書（LOA）簽署，新購66架F-16系列戰機，生效執行。這次的軍購案包括56架單座戰機與10架雙座戰機，總金額為80億美元，第一架單座戰機預定在2024年交機，第一架雙座戰機則預定2023年第四季交機，2026年第四季完成66架次全數交機。