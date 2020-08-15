國民政府欠債「1.6兆美元」　美議員提案：中國應償還債務和利息

▲美國共和黨2位議員昨共同提出決議，要求美國政府應向中國追討1.6兆美元債務。（圖／翻攝自Whitehouse Facebook）

圖文／鏡週刊

美國共和黨參議員麥薩利（Martha McSally）、布萊克本（Marsha Blackburn）昨（13日）共同提出一項決議，呼籲美國政府應該要求中國償還先前國民政府時期欠下的1.6兆美元債務和衍生利息，雖然那是中共成立前的政權所留下的債務，不過既然中共主張自己是中國合法政權唯一繼承人，那就應該由他們來償還。

根據《福斯商業新聞》報導，該決議案由共和黨參議員麥薩利（Martha McSally）和布萊克本（Marsha Blackburn）共同提出。

「中國至今依然不履行對美國的義務，拿走美國許多家庭的工作和錢財，不過，這些情況到此為止了，我們將要求中國對他們的債務以及釋放病毒到全世界負起責任。」麥薩利表示：「我們要求中國償還他們積欠美國的1.6兆美元債務」。

這些債券由中華民國在1912年發行，以黃金作為抵押，當時政府負責人在毛澤東1949年發動革命後逃往台灣，麥薩利強調，「北京當局不斷強調台灣是中國的一部份，根據國際法律，繼任政府該為前任政府的債務負起責任」。

這並非第一次有國家要求中國償還債務，前英國首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）就曾在1987年要求北京履行義務，否則就無法進入英國資本市場，最終時任中國國家主席的李先念支付了2350萬英鎊達成協議。



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