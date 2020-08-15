川普抱怨「我都不能好好洗頭」　美國政府秒提案修改「蓮蓬頭法案」

▲2017年11月10日，川普於北京準備登上空軍一號前往越南，頭髮因為強風而凌亂。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普先前抱怨美國自來水出水量太小，讓他無法好好「呵護自己的秀髮」。美國政府如今提議要修改蓮蓬頭限制法案，以增加水流量。

BBC報導，川普先前參觀俄亥俄州惠而浦（Whirlpool Corporation）一處製造工廠時表示，「你打開蓮蓬頭，如果你跟我一樣，就無法好好洗你的頭髮」；川普抱怨，蓮蓬頭水量根本像是「用滴的」。

事實上，根據老布希政府於1992年通過的一項聯邦法案，美國蓮蓬頭出水量最多不能超過每分鐘2.5加侖（約9.5公升），目的是為了節省水資源。歐巴馬政府則於2011年認定，即使設有多個噴嘴的淋浴產品，也應該符合每分鐘2.5加侖的總量限制。

美國能源部12日提案對該項法規進行修改，擬將出水量限制從原本的整套設備放寬至單個噴嘴。換言之，如果淋浴產品（蓮蓬頭）本身安裝有超過一個噴嘴，則每個噴嘴都可以有最多每分鐘2.5加侖的出水量。

川普認為，如果水流太小，人們就必須花費更多時間在洗澡或洗手等事情上；他抱怨說，「我是不知道你的，但我的頭髮一定要保持完美。」

部分民眾和環境保護組織認為，增加蓮蓬頭水量是「浪費」且「不必要」的行為。能源保護組織「器具能效標凖認識計劃」（Appliance Standards Awareness Project）德拉斯基（Andrew deLaski）直言，川普政府此一提議「相當愚蠢」。

他向美聯社表示，如果你的浴室有4個或5個噴頭，「整個蓮蓬頭每分鐘能提供10到15加侖的水，幾乎能把你從浴室裡沖出來」。他補充說，「如果總統需要找好用的蓮蓬頭，我們可以介紹他一些很棒的購物網站。」路透社則報導，如果川普政府真的推行此一提案，可能將面臨法律訴訟。

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