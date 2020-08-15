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職場爸爸好薪酸！　調查：平均4年沒加薪、過半數沒零用錢

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▲▼上班族。（圖／翻攝PAKUTTASO）

▲有35.8%的職場爸爸透露，本身是家裡唯一的經濟支柱。（圖／翻攝PAKUTTASO）

記者余弦妙／台北報導

大多數的職場爸爸都負擔著家計，為了瞭解職場爸爸的薪資情況，yes123求職網特別針對職場爸爸作的疲勞指數調查，結果顯示有35.8%的職場爸爸透露，本身是家裡唯一的經濟支柱。

yes123求職網指出，有38.8%的職場爸爸表示，今年因新冠肺炎疫情關係，家庭總所得有受衝擊減少。更無奈的是，職場爸爸平均長達4年沒有加薪，多於去年(2019年)調查的3.6年，創下yes123求職網歷年調查以來的新高；其中甚至有9.6%透露，屬於十年(含)以上未調薪了。

請繼續往下閱讀...

另外，在這次的調查中更發現，還有54.6%的爸爸坦言，其實目前沒有真正自己可支配的零用錢，意謂著收入可能要優先全數支付家用。

此外，職場爸爸每天實際投入工作時間，平均為十小時；而且自認日工時，達「12小時(含)以上」的，更佔了21%、「九小時(含)以上」的，合計共75.2%：代表大約有四分之三的爸爸，恐怕陷入過勞風險當中。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，職場爸爸除了擔心工作壓力、工作時間，是否導致家庭和事業失衡，甚至影響親子關係。除此之外，若不幸遇上「長期凍薪」的窘境，還要想辦法應付生活開銷、房貸、車貸，經濟壓力將如影隨形。

楊宗斌也說，加上可能還要照顧長輩、負擔孝親費，以及關心配偶身心狀況，體恤另一半處理家務或同樣上班的忙碌，也讓職場爸爸成為苦命的人生「三明治族」或「夾心餅乾」：同時兼顧父親、兒子與丈夫三種身份。

因此楊宗斌建議，不論是透過政府或企業力量，都要從照顧員工全家人的角度出發，打造對職場爸爸更為友善的工作環境。
 

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