每7秒1名女童被迫嫁人！索馬利亞推童婚合法…娃娃新娘的悲歌

▲索馬利亞的年輕女孩每天都有可能面臨綁架、虐待、強姦、童婚風險。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

索馬利亞議會最近打算推出新法案,准許女童在「性成熟的前提下童婚」,並讓「家長同意的包辦婚姻」合法化。這項法案引起了聯合國的關注,批評此舉將是全球打擊性暴力鬥爭中的一個重大挫折,應該立即撤回。索馬利亞2013年與聯合國達成協議,改進該國的性暴力犯罪特別法,如今推出新法卻讓改革大開倒車。

英國《每日郵報》報導,聯合國安理會關注性暴力的特使帕頓(Pramila Patten)表示,新法案將削弱對性暴力受害者的保護,倘若索馬利亞通過這項法案,將讓境內乃至全球在打擊性暴力鬥爭中受重挫,所以必須立即撤回。她還說,索馬利亞在2018年曾草擬一份性暴力犯罪特別法,而且也獲得了部長會議批准。豈料在送交議會時,被眾議院議長以「偏離既定法律」為由將該法案發回,並要求對該法案進行「實質性修正」。

聯合國在2014-2015年進行的分析指出,索馬利亞有超過45%的年輕女性在18歲之前便已成婚或發生性行為。長期為童權奮鬥的「救助兒童會」(Save The Children)2016年的報告也表明,全球每7秒就有1名15歲以下女童被迫嫁人,這樣的情況在阿富汗、葉門、印度及索馬利亞等最為常見。

▲數據指出,索馬利亞女孩童婚率高達45%。(圖/路透)

聯合國人權事務高級專員巴舍萊(Michelle Bachelet)強調,「索馬利亞議會提出的這項法案有可能會讓童婚合法化,我們必須制止它通過。」聯合國駐索馬利亞代表團在另一份聲明稱,新法案「存在嚴重缺陷」,並敦促該國議會重新引入2018年的原法案。聯合國人口基金會駐索馬利亞代表湯姆森(Anders Thomsen)補充,2018年提出的法案對於防止性犯罪並對犯罪的定義至關重要。

日前,索馬利亞成千上萬的人針對該法案發放請願書。英國駐索馬利亞大使范德(Ben Fender)也聲援,「這是國會議員決定索馬利亞未來價值的重要時刻。」

Somali Parliamentarians: Stop the "Intercourse Bill" "Sharciga Galmada" and pass the "Sexual Offences Bill" -



Sign the Petition! https://t.co/4W8THeD9A6



Let's get 10,000 signatures.



Usheega Golaha Shacabka in aay joojiyaan sharciga foosha xun ee Galamada.