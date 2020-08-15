勞工退休金分為勞保、勞退　請領條件一次看懂！

▲退休金分成勞退與勞保，兩者請領條件不一樣。（圖／pixabay）

記者余弦妙／台北報導

今年即將退休的老李在準備請領退休金的時候發現，原來退休金還有分成勞工退休金與勞保老年給付，原本以為只有一筆退休金的他，直到去勞保局詢問才知道，原來勞工退休金與勞保老年給付是不一樣的，且兩者的申請條件也不一樣。

所謂的勞工退休金，也就是所謂的勞退，是一種法律規定雇主應給付勞工退休金的制度。這部分還分為新、舊制，新制和舊制的差別在於：舊制採取的是雇主一次給予退休金的方式，如果跳槽了，以前累積的退休金，就等於送給原雇主，新的雇主再重新提撥退休金。

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至於新制，改由雇主按月提撥勞工薪水6％，當成退休金，存入勞工個人專戶，待勞工退休時，即可提領專戶內的金額，新制的優點是，就算中途跳槽，帳戶裡的錢，還是屬於勞工的，也就是可攜式，可以帶到新公司繼續累積。

請領勞退的方式包含「一次請領」及「按月請領」。

年滿60歲，且工作年資滿15年以上者，可選擇請領月退休金或一次退休金；至於年滿60歲，工作年資未滿15年者，只可請領一次退休金。若勞工於請領退休金前死亡，可由遺屬或遺囑指定的請領人來領退休金。此外，若勞工未滿60歲，卻喪失工作能力者，則可提早請領退休金，不適用年滿60歲的條件。

而勞保老年給付則是要看自己是幾年次，若是想提前請領，還有可能會被減給，根據規定若要請領老年年金給付，需符合年滿60歲，保險年資合計滿15年，不過根據《勞工保險條例》規定，勞保年金自開辦時，即已明定若是民國46年次出生，法定請領年齡為60歲；民國47年次者為61歲請領；以此類推，民國51年次(含)以後出生者，法定請領年紀都是65歲才能請領。

另外，若是也符合「擔任具有危險、 堅強體力等特殊性質之工作合計滿15年，年滿55歲」、「年滿65歲，勞保和國保合計年資滿15年」等其中一條件者也可請領。

最後，勞保局提醒，如果被保險人在年齡或年資期滿前，想提前請領老年給付也可以，最多可提前5年申領。不過，每提前1年，老年年金金額就會減給4％，且提前請領後，減給比例不會變更。