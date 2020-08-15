　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

勞工退休金分為勞保、勞退　請領條件一次看懂！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲退休金分成勞退與勞保，兩者請領條件不一樣。（圖／pixabay）

記者余弦妙／台北報導

今年即將退休的老李在準備請領退休金的時候發現，原來退休金還有分成勞工退休金與勞保老年給付，原本以為只有一筆退休金的他，直到去勞保局詢問才知道，原來勞工退休金與勞保老年給付是不一樣的，且兩者的申請條件也不一樣。

所謂的勞工退休金，也就是所謂的勞退，是一種法律規定雇主應給付勞工退休金的制度。這部分還分為新、舊制，新制和舊制的差別在於：舊制採取的是雇主一次給予退休金的方式，如果跳槽了，以前累積的退休金，就等於送給原雇主，新的雇主再重新提撥退休金。

請繼續往下閱讀...

至於新制，改由雇主按月提撥勞工薪水6％，當成退休金，存入勞工個人專戶，待勞工退休時，即可提領專戶內的金額，新制的優點是，就算中途跳槽，帳戶裡的錢，還是屬於勞工的，也就是可攜式，可以帶到新公司繼續累積。

請領勞退的方式包含「一次請領」及「按月請領」。

年滿60歲，且工作年資滿15年以上者，可選擇請領月退休金或一次退休金；至於年滿60歲，工作年資未滿15年者，只可請領一次退休金。若勞工於請領退休金前死亡，可由遺屬或遺囑指定的請領人來領退休金。此外，若勞工未滿60歲，卻喪失工作能力者，則可提早請領退休金，不適用年滿60歲的條件。

而勞保老年給付則是要看自己是幾年次，若是想提前請領，還有可能會被減給，根據規定若要請領老年年金給付，需符合年滿60歲，保險年資合計滿15年，不過根據《勞工保險條例》規定，勞保年金自開辦時，即已明定若是民國46年次出生，法定請領年齡為60歲；民國47年次者為61歲請領；以此類推，民國51年次(含)以後出生者，法定請領年紀都是65歲才能請領。

另外，若是也符合「擔任具有危險、 堅強體力等特殊性質之工作合計滿15年，年滿55歲」、「年滿65歲，勞保和國保合計年資滿15年」等其中一條件者也可請領。

最後，勞保局提醒，如果被保險人在年齡或年資期滿前，想提前請領老年給付也可以，最多可提前5年申領。不過，每提前1年，老年年金金額就會減給4％，且提前請領後，減給比例不會變更。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
正妹藝人租屋獨居！「電費暴增5倍」她超納悶　天花板藏驚悚真相
快訊／美國國防部公布軍售合約　「台灣F-16戰機」在列
徐永明300萬牽涉「大肚山政法商大咖」　檢故意寫10字讓法官
鄭惠中潑漆李登輝肖像10萬元交保　再嗆死有餘辜：我爸叫我討厭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

勞工退休金分為勞保、勞退　請領條件一次看懂！

麗清7月營收「飆同期新高」、Q2營運由虧轉盈！看好車市回溫加大備貨力道

廣華-KY「Q2虧轉盈」上半年每股賺0.15元！新車銷售動能、拉貨力道持續回升

「類股輪動」指數強勢翻紅！台股周線連9紅　投資專家：回檔逢低仍是布局機會

MSCI微幅調降台股權重「8月31日收盤生效」　法人：短期操作須謹慎應對

美元轉弱「資金流向亞洲」！亞股悶聲發大財　專家看好科技、金融、消費3大亮點

高階IT訂單發酵！元山7月年成長26.58%、Q2每股賺0.44元　後市樂觀不看淡

5G商機、自動化設備暢旺！氣立Q2年成長335.68%　賺贏「2019年全年度」

巧新上半年每股虧損0.97元！「最壞營運谷底已過」看好旺季動能

陸推「數位人民幣」提高支付便利性　上海等28省市搶先試點！

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

Makiyo幫羅霈穎上妝「最重視眉毛」　羅姐「化妝前先做SPA」一定要漂亮

國中小將接力賽「反超5人」奪冠　最後一棒超級逆轉！網：開外掛

照顧李登輝10多年...醫護不捨告別　濟南教會「鳴鐘21響」最高規格追思

宋威龍媽媽.外婆酸「養父是為錢才養你」　譚松韻幫出氣：討厭這女性三代！

中南部高中生創防疫歌《孤獨黑夜》感謝白衣天使及政府...一聽秒哭！

勞工退休金分為勞保、勞退　請領條件一次看懂！

麗清7月營收「飆同期新高」、Q2營運由虧轉盈！看好車市回溫加大備貨力道

廣華-KY「Q2虧轉盈」上半年每股賺0.15元！新車銷售動能、拉貨力道持續回升

「類股輪動」指數強勢翻紅！台股周線連9紅　投資專家：回檔逢低仍是布局機會

MSCI微幅調降台股權重「8月31日收盤生效」　法人：短期操作須謹慎應對

美元轉弱「資金流向亞洲」！亞股悶聲發大財　專家看好科技、金融、消費3大亮點

高階IT訂單發酵！元山7月年成長26.58%、Q2每股賺0.44元　後市樂觀不看淡

5G商機、自動化設備暢旺！氣立Q2年成長335.68%　賺贏「2019年全年度」

巧新上半年每股虧損0.97元！「最壞營運谷底已過」看好旺季動能

陸推「數位人民幣」提高支付便利性　上海等28省市搶先試點！

美中會談臨時喊卡！第一階段貿易協議進展審查對話延期

才剛被反骨整完！孫生坦承心累　「親曝幕後真相」：我很像笨蛋

嗆妻「生產沒什麼」！　YouTuber體驗分娩飆淚投降：回家要尊敬老婆

吃對就能抗老！專家大推7個「有效凍齡」飲食習慣：每天吃點醋

18年任務結束！李登輝醫療團隊「一通電話就要到」：像特務出勤當天才知目的地

警嘆辦案都不來！一查發現警局電話被Whoscall設成「假冒賣家」

疫情燒不停！美國新增5.2萬確診「累計522萬例」　超16萬人病死

收編醜鴿N個月後「升格阿嬤」！　嚴正嵐：本來想養其他動物，不過這就是緣分

二伯工作中…2歲蔡桃貴突冒「超成熟暖舉」！　她拍下感動一幕淚喊：長大了

渣人夫要性不要愛！　傻女100次後突覺醒暴怒：每天帶著汽油去你家起火

復興空難逃死！小黃司機求償　敗訴成「廢人」悲慘遭遇曝光

財經熱門新聞

年薪90萬超低薪？網點關鍵：觀感差很多

月薪不到4萬元！小資女「超神存錢法」買房圓夢

即／大樂透頭獎落台中　幸運兒獨得1.28億

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

安卓用戶有福了！Google時鐘「超夯2功能」打造專屬起床sop

美國QE大灑幣的甜頭與苦果　股債房市影響一次看懂！

最狂年代：掃地阿姨年終100個月

掌握3+2原則　輕鬆挑出優質高息ETF

6檔高息ETF大PK　這檔表現最強

小確幸來了！統一發票增開六獎1組　500元雲端發票多10萬組

勞工退休金分為勞保、勞退　請領條件一次看懂！

下周油價預估走勢出爐！九五汽油擬站上24元大關

又爆公司高層快閃掀疑雲！　晉泰科技總裁、總經理、獨董紛紛辭任

康友-KY慘跌停「外資卻買爆」！網友曝「3大可能」猜大戶動向

更多熱門

相關新聞

疫情影響基本工資很難調漲？　勞長許銘春首度表態

疫情影響基本工資很難調漲？　勞長許銘春首度表態

基本工資審議委員會即將在下周二（18日）召開，今年受到疫情的影響，外界也非常關注今年基本工資是否會因此「凍漲」，對此，勞動部長許銘春今（14）日也首度表態，以個人的立場來說，當然會希望站在照顧勞工的立場，因此過去都會希望基本工資調漲，但今年因疫情的關係，應交給審議委員們做決定。

查勞保資料無須臨櫃　8／20起利用健保卡號、戶號即可線上查　

查勞保資料無須臨櫃　8／20起利用健保卡號、戶號即可線上查　

柏瑞投信洞悉報告：特別股「殖利率近5%」仍可中長期布局

柏瑞投信洞悉報告：特別股「殖利率近5%」仍可中長期布局

金管會擬鬆綁！基金受益人開放電子投票

金管會擬鬆綁！基金受益人開放電子投票

台灣首檔越南基金！4投資亮點一次看

台灣首檔越南基金！4投資亮點一次看

關鍵字：

勞退勞保勞工新制勞退基金

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她「拔4顆牙」上手術台　19分鐘後慘死

雲林驚見「紫金神雷」光柱　網查農民曆傻了

即／韓國瑜爆：讓陳其邁當行政院長　高雄買一送一

離別18歲老狗　懷孕照超音波淚崩

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

演連體嬰遭酸好假　林萱瑜怒回應

男師激戰女學生78秒外流！校方氣炸回應了

6歲女童遭性侵50次…下體冒菜花

台中西屯、南屯22日4230戶停水23小時

50家萊爾富賣2萬盒口罩　下波3清新色曝光

正妹獨居「電費暴增5倍」天花板藏驚悚真相

買電梯大樓「要挑幾樓？」　秘辛公開...房仲曝超夢幻樓層

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

潑漆李登輝肖像嗆死有餘辜　鄭惠中10萬交保

燒肉吃到飽！完食桌面照「像剛上菜」惹怒網

更多

最夯影音

更多
18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉

18歲盲狗陪女主人從國中到結婚 2年後回來！兒超音波浮出熟悉臉
林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

林志玲曝懷孕進度「枕頭越來越高」　反問助孕方式：直接call out命理老師

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

花蓮女嬰「心臟問題」送台北醫院　救護車司機求讓道疾行2hrs抵達

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

清潔劑整罐倒入！觀賞魚遭毒殺 闆娘見屍體沉底崩潰：會有報應

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

歐弟模仿林志穎「選擇性重聽」！　陳若儀無奈：Kimi講話他就聽得到

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面