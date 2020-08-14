麗清7月營收「飆同期新高」、Q2營運由虧轉盈！看好車市回溫加大備貨力道

▲中國政府於後疫情時期大力推動刺激購車的優惠政策，明顯帶動新車銷售市場持續回暖。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

LED車燈模組老字號「麗清科技」（3346）公布2020年7月合併營收為4.26億元，月增19.18%，年增33.68%；累計前7月合併營收為21.39億元，年減率幅度縮小。麗清表示，受惠於旗下LED車燈模組保持出貨暢旺，挹注7月營收飆歷史同期新高紀錄。

麗清第二季合併營收10.54億元，營業利益882.8萬元，稅後淨利2278萬元，每股盈餘（EPS）0.3元，單季營收與獲利逆勢繳出佳績，營運表現由虧轉盈。受惠主要客戶在疫情後拉貨力道增溫，帶動各生產基地整體產能稼動率提高，加上庫存去化良好，帶動單季整體毛利率拉升至16.34%，營業利益率轉正為0.84%。

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▲LED車燈模組老字號「麗清科技」。（圖／翻攝自「麗清汽車」形象影片）

麗清進一步指出，中國政府於後疫情時期大力推動刺激購車的優惠政策，明顯帶動新車銷售市場持續回暖，推進主要客戶針對LED車燈模組的備貨力道提高，貢獻麗清上海廠、東莞廠兩個生產基地的平均產能利用率攀升至9成水準，是挹注7月營收改寫歷史同期新高紀錄的主要原因。

另一方面，麗清響應台灣政府推動回台建廠擴產投資政策，已於桃園觀音設立車頭大燈功能控制器的生產線，預計總投資達4億元，目前已初步完成一條高速全自動化生產線，盼在產品規格單純簡單化、自動化生產效益下，產能規模及學習曲線可快速提升，創造麗清全球業務更具競爭力，並挹注未來營運。

展望第三季，麗清維持審慎樂觀看法，對整體營運仍深具信心。麗清指出，第三季進入品牌車廠傳統暑休、工作天數較少，為汽車傳統產業淡季，短期影響單月營收表現，但觀察中國新車銷售市場展現V型反彈穩定回升的態勢，期待主要客戶於暑休後加大拉貨力道，創造今年整體營運有機會逐季向上成長。