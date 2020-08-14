廣華-KY「Q2虧轉盈」上半年每股賺0.15元！新車銷售動能、拉貨力道持續回升

▲廣華控股有限公司（廣華-KY）上市主體內主要營運據點為東莞廣澤汽車飾件有限公司、武漢廣佳汽車飾件有限公司，以及其他分公司。（圖／翻攝自東莞廣澤）

記者楊絡懸／台北報導

汽車飾板配件大廠「廣華-KY」（1338）公布2020年第二季營運成果，合併營收為13.02億元，季增22.53%，稅後歸屬母公司淨利為2556.9萬元，每股盈餘（EPS）0.3元，單季稅後獲利由虧轉盈；累計上半年合併營收為23.65億元，稅後歸屬母公司淨利為1253.9萬元，每股盈餘（EPS）0.15元。

廣華表示，今年上半年受疫情影響，公司整體產能稼動率過低，認列未分擔製造費用5924.5萬元，使得上半年整體毛利率為18.39%，且因稼動率不足銷、管等固定費用無法攤提，加上代墊出口北美附加關稅因疫情而推遲回收，導致營業利益出現虧損現象。

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隨著中國、墨西哥等各生產基地陸續復工，平均產能稼動率已逐步提升，銷往北美地區的產品也恢復正常交貨，廣華依7月營收月增6.59%來看，主要客戶的拉貨力道正隨著新車銷售市場回溫而有持續提升的態勢。

廣華指出，第三季為汽車傳統暑休產業淡季，工作天數較少將影響整體營收表現，為提升客製化汽車表面加飾工藝技術於市場上的競爭力，深化新環保、輕量化等內飾件技術的開發設計與量產能力，滿足品牌車廠新車朝向電動車、油電混和車等技術進程的需求，同時透過優化產線製程與產品結構，改善公司整體毛利率與獲利能力。

另據中國汽車工業協會統計數據，今年上半年中國乘用車依國別的新車銷量來看，德系車廠占總乘用車總銷量25%、日系車廠占23.66%，明顯瓜分美系、韓系和法系的新車銷售市場份額。廣華樂觀看待，並隨著主要日系品牌車廠客戶展現良好的備貨力道，推進整體營收規模逐季增加。