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「類股輪動」指數強勢翻紅！台股周線連9紅　投資專家：回檔逢低仍是布局機會

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▲台股14日一度站上12800點，終場上漲32.33點，收在12795.46點。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股14日在類股輪動提振下，開低走高，帶動指數翻紅並一度站上12800點，終場上漲32.33點，收在12795.46點，收復五日線，成交值2145.86億元。周線連九紅。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，短線台股漲多，加上華為9月15日後需求動向不明，以及美中關係趨向緊張等不確定因素壓抑下，即使第二季電子業財報優於預期，部分權值股暫時休息，大盤順勢進入整理階段。

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就盤面上，廖哲宏指出，電子股為主流的格局不變；半導體漲多之後，資金轉往第二季財報佳的中型電子個股，各備題材的其它類股，受惠資金寬鬆的地產類股，法人多有著墨的電機機械類股等，在大盤整理之際，表現相對亮眼。

展望後市，廖哲宏認為，儘管市場維持高檔整理，不過，從企業獲利年增率逐季走高至年底的情勢來看，料現階段為多方格局的技術面調整，對於台股第四季展望依舊正向，「美中關係及台海形勢仍是觀察重點。」

至於市場原本關注的二次疫情，廖哲宏表示，對股市的影響已微乎其微，反倒要留意，疫苗若成功，是否可能出現更多的獲利了結賣壓。

▲投資專家認為，近期若行情因非基本面理由而回檔，仍是逢低伺機布局的好機會。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

不過回到基本面，廖哲宏指出，iPhone已進入量產，電子業產銷旺季逐步展開；第二季電子業財報優於預期，第三季需求依舊良好。資金充沛帶動地產交易活絡，搭配三倍券效益，內需股有機會在電子股整理維繫人氣。

在籌碼面，廖哲宏分析，7月22日以來，外資賣多買少，而融資則由1376億元增至1491億元，且當沖交易未見下滑，籌碼面趨向零亂。不過，下半年基本面正向發展無虞，中長期投資，可忽略近期雜訊。短期來看，籌碼動向是主要變數，外資期貨淨多單的減少是否改變是觀察重點。

在技術面，廖哲宏表示，短期來看，月線在12600點，若跌破，則台股或回12200點整理；就技術面來看，除非跌破12000點，台股中多格局皆未改變，逢回加碼的看法不變。

在投資建議上，廖哲宏說，美國選舉加大台海地緣政治的不確定性，在行情已過歷史新高的當下，致使外資法人轉趨中性，台股轉為整理格局實屬平常；就中期來看，目前台股殖利率仍有3.5%，且基本面展望良好，此一條件在全球低利環境中更顯可貴，仍有助於支撐台股多頭格局仍可望持續；策略上，近期若行情因非基本面理由而回檔，仍是逢低伺機布局的好機會。

 

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