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MSCI微幅調降台股權重「8月31日收盤生效」　法人：短期操作須謹慎應對

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▲ MSCI 。（圖／路透社）

▲MSCI調整權重。（圖／路透社）

財經中心／台北報導

台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由12.54%下調至12.45%，調降幅度為0.09百分點，以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股在近六次MSCI調整連續被下調權重，最新權重將在8月31日收盤生效。

在「MSCI全球市場指數」權重持平為1.56%；「MSCI亞洲除日本指數」權重由14.13%下調至14.09%，調降幅度為0.04百分點。

請繼續往下閱讀...

至於MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增1檔，刪除2檔，指數成分股將減少至87檔，並有15檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多的成分股為新增成分股祥碩，其權重為0.20%，權重調降最多的成分股為已刪除之成分股大同，權重為0.16%。

此次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為俄羅斯，權重增加了0.24%；而調降的部分，本次權重調降最多之國家為印度，權重被下調0.23%。台灣在本次調整後，在該指數中持續維持在第二大權重國家。

法人表示，綜觀國際狀況，美國經濟復甦還是面臨著疫情的不確定性，聯準會目前還是持續保持鴿派立場，並暗示會視情況加碼寬鬆。然而，美國國會目前尚未敲定新一輪的紓困方案、多國疫情還未完全受到控制，前述因素恐會壓抑台灣未來的外貿表現，導致未來復甦力道減緩。

近期美中貿易戰的紛爭也有再起的跡象，投資人須密切關注前述焦點的後續發展，即使金融市場已於近期迅速反彈，短期內還是有可能陷入大幅度震盪整理，投資人在短期操作上仍須謹慎應對。

 

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